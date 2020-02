„Jsem rodačka z Pitína a mám velmi silný vztah k rodné obci. Ten malý domek jsme zdědili po strýci. Před ním v něm působili i krupař, oděvník a nacházel se tam také obchod. To nás přimělo zajít za ředitelem Muzea Bojkovska Tomášem Hamrlíkem. Ten si přizval na konzultaci památkářku Janu Spathovou. Byla domkem nadšena a s panem Hamrlíkem se shodli že dům je vhodný pro muzeum,“ řekla Deníku jedna ze spolumajitelek usedlosti.

K tomu se vyjádřil i starosta Pitína Martin Zálešák.

„Zastupitelstvo odsouhlasilo cenu, za kterou by obec Pitín objekt odkoupila. Je však v poměrně špatném stavu, takže by bylo na zvážení, jestli ho nezbourat nebo jak s ním vlastně naložit. Jednání s majiteli jsou ale zatím na mrtvém bodě, tak uvidíme,“ řekl starosta.

Stavení by vypiplat šlo

Podle Tomáše Hamrlíka se jedná o poměrně zajímavou stavbu, i když k její statice se vyjadřovat nechce.

„Domek jsem si prohlédl a musím říct, že úplně šopa to není. Nejsem sice statik, takže po této stránce jeho kvality hodnotit nemůžu, ale z pohledu historického to hodnotu určitě má. Pokud by byla vůle, určitě by ze stavení něco vypiplat šlo, už jsem viděl objekty v horším stavu, ze kterých jsou dnes pěkná obecní muzea,“ uvedl Tomáš Hamrlík.

Co by muzeum nabídlo?

Pitínská radnice má ale o místním muzeu své představy, a ty do značné míry splňuje usedlost, jež byla rodným domem arcibiskupa Josefa Matochy, někdejšího moravského metropolity.

„Tam bychom chtěli mít umístěnou expozici historie Pitína, včetně několika místností věnovaných našemu rodákovi arcibiskupovi Matochovi,“ upřesnil starosta s tím, že práce na tomto muzeu by mohly začít už letos. Dokončeno by ho chtěl mít v roce 2021, na kdy připadá jubileum 60 let od arcibiskupova úmrtí.

Ředitel Muzea Bojkovska Tomáš Hamrlík nevidí problém ani v případě, že by v Pitíně nakonec měli třeba muzea dvě.

„Podívejte na Komňu. To je ještě menší vesnice než Pitín, mají tam muzea dvě a nikdo s tím nemá problém,“ dodal Tomáš Hamrlík.