„Před třemi roky jsme si nechali nacenit opravu a například jen vyfóliování bazénu se vyšplhalo na částku kolem jednoho milionu korun. Minulý rok jsme za dvouměsíční provoz zaplatili přibližně 300 tisíc korun, takže si na to opravdu vstupným nevyděláme,“ dodal první muž Pašovic.

Oblíbeným navštěvovaným místem v obci je především koupaliště, které se dočkalo nového nátěru. Podle starosty se větší investice do objektu nevyplatí a obec tedy počítá spíše s drobnými opravami, které přispějí k jeho chodu.

„Kvůli nekvalitní a úzké vozovce, na které se v současnosti musí míjející se auta vyhýbat do vjezdů rodinných domů, je tato oprava více než žádoucí,“ vysvětluje starosta.

V plánu je také rekonstrukce střešní krytiny kaple a nátěr jejích oken spolu s venkovními prvky a budování opěrné betonové zdi u potoka vedle autobusové zastávky, u které došlo k podemletí vodou a zřícení břehu. Prioritou je však do budoucna především nová silnice v části Záhumní.

„Pouliční lampy u hlavní cesty se starými sodíkovými výbojkami jsme vyměnili za nové s led technologií. Zároveň proběhla výměna elektroinstalace i s novými sloupy kvůli zastaralé hliníkové technologii, která již byla na pokraji své životnosti. Za milion korun se také rekonstruovaly chodníky v části Záhumní, která je jednou z posledních větších lokalit určených k zástavbě, a proto je pro nás prioritní zde vybudovat potřebnou infrastrukturu,“ popisuje Řezníček a dodává, že je rád, že ani při jednom projektu se nenarazilo na žádné větší zádrhely, které by dané rekonstrukce zkomplikovaly.

