V Pašovicích má vyrůst nová čtvrť. Kvůli silnici a sítím musí vykoupit pozemky

FOTOGALERIE / O desítky metrů svých pozemků mají přijít majitelé, kteří vlastní v současné době ornou půdu v nově vznikající čtvrti Záhumní v Pašovicích.

Obec je chce odkoupit kvůli silnici a inženýrským sítím. Mnohým se to ale nelíbí, a to především proto, že část obecního pozemku by pak zůstala nevyužitá. Budoucí okružní ulice má pro domy zatím přivedený jen kabel pro připojení na elektřinu. „Ten je před dvěma lety nově, ale nevhodně zbudovaný uprostřed obecního pozemku. Kdyby byl na jeho hranici, ušetří se místo a další inženýrské sítě a silnice se může posunout směrem na obecní pozemky v přímém směru bez zatáčky a tím pádem obec nebude muset zabírat tolik území od soukromých vlastníků,“ uvedl Petr Lukašík, jeden z majitelů dotčených pozemků, který se celé záležitosti podrobně věnuje.

Kdyby obec nechala udělat přeložku, od lidí by jí stačila minimální část čili by se to Pašovicím ani neprodražilo. Kvůli umístění kabelu je teď podle jeho slov na jedné straně více než čtyři metry nevyužitého prostoru v majetku obce, a komunikace je tudíž naplánována s vybočením čtyř metrů z přímého směru. V současné době strany jednají o detailnější podobě projektu, protože majitelům pozemků se nelíbí hned několik věcí. Na jejich žádost už projektant změnil obraciště.

Dalším sporným bodem je dešťová a splašková kanalizace. Podle zjištění Petra Lukašíka je výhodnější jednotná a dešťová naopak v tak krátkém úseku, asi 40 metrů, neplní požadovanou funkci a jen navyšuje náklady na stavbu, což mu potvrdily i Slovácké vodárny a kanalizace. Majitel jednoho z pozemků a budoucí stavitel rodinného domu totiž už část kanalizace, a to jednotné, naprojektoval na vlastní náklady, protože obec ji před dvěma lety nechtěla řešit.

V současnosti má již vydané stavební povolení. Inženýrské sítě se totiž v této části Pašovic řeší už od konce 90. let minulého století. Věci se začaly více hýbat až letos. „Obvyklé je stavět tam, kde je vydáno pravomocné stavební povolení nebo souhlas se záměrem,“ sdělil stavební úřad v Uherském Brodě obecná pravidla. Problém je rovněž s komunikací, která je příliš úzká v koncové části ulice. Vadí jí totiž sloup s vysokým napětím. „Bylo by proto vhodné řešit danou lokalitu komplexně a rozšířit stávající koncovou část silnice na pět metrů,“ upozornili budoucí stavitelé a obyvatelé.