Uherský Ostroh /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Od významného vodního díla k jedinečnému uměleckému dílu. Tak by se dalo charakterizovat prvomájové dopoledne v Uherském Ostrohu. Toto město na břehu řeky Moravy se totiž v pátek 1. května dočkalo hned dvou významných událostí.

Jen krátce poté, co byla slavnostně zahájena plavební sezóna na řece Moravě a Baťově kanále, se mohli první návštěvníci seznámit s rozšířeným světem fantazie v podzemí uherskoostrož­ského zámku.

Vše odstartovalo s úderem 10. hodiny v tamější plavební komoře. Představitelé ostrožské radnice společně s pozvanými hosty na lodi Morava přistoupili k symbolickému odemčení vod Baťova kanálu a slavnostně tak zahájili plavební sezónu 2015.

„Využili jsme příležitosti, že Uherský Ostroh dnes otvírá své podzemí, a proto jsme se rozhodli pro odemčení vodní hladiny právě v tomto městě," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský. Jednalo se navíc o událost, která byla významná v rámci samotného fungování Baťova kanálu.

„Odemykání Baťova kanálu se koná pravidelně 1. května a to již od roku 1995. Letos se tedy uskutečnilo již v rámci 20. výročí od jeho znovuzařazení do vodních cest" doplnila jeho slova v té souvislosti mluvčí této společnosti Gabriela Tomíčková.

A někteří návštěvníci se už nejspíš této události nemohli dočkat. „Chodíme k Baťovu kanálu a vůbec k řece Moravě rádi, proto jsme si nemohli nechat ujít ani dnešní odemykání," uvedl Martin Vitásek z Veselí nad Moravou.

Pro obyvatele a návštěvníky Uherského Ostrohu to ovšem nebylo jediné překvapení toho dne. Svá tajuplná zákoutí pro ně kolem poledne otevřela i zcela nová expozice podzemí pod ostrožským zámkem. Zatímco už od roku 2013 mohli milovníci světa fantazie navštěvovat Křišťálovou jeskyni, od prvního májového dne ji doplnily také expozice Atlantida a Planeta jednorožců Lukuma.

Zhruba padesátiminutová prohlídka nabídne veřejnosti možnost vstoupit do 3D prostoru či poznat jedinečnou souhru světel a skla. Zatímco Křišťálová jeskyně formou hry se světly návštěvníkovi umožní během pěti minut spatřit odstíny, se kterým se člověk setkává během celého dne od ranních červánků až po noční měsíční svit, další expozice navodí iluzi podmořského světa či jiné časové dimenze.

„Snažili jsme se udělat opak toho, co se většinou v podobných podzemních prostorách dělává. Většinou tam vznikají mučírny a podobné strašidelné výjevy, my jsme naopak chtěli u návštěvníků navodit co nejpříjemnější pocity," vysvětlila záměr tvůrců ostrožského podzemí vedoucí tamějšího odboru kultury Andrea Helmichová.

Slavnostní předání symbolického klíče z rukou starostky města Hana Přílezské jednotlivým průvodcům v Uherském Ostrohu oficiálně zahájilo turistickou sezónu a zároveň otevřelo všechny tři prohlídkové trasy – do zámecké věže, zámecké galerie a do podzemí.