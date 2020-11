V Ordinaci si mě pletli s Lukášem Hejlíkem, usmívá se herec Josef Kubáník

Patnáct let se na obrazovkách televize Nova objevovala Ordinace v růžové zahradě, kterou až donedávna sledoval večer co večer milion diváků. Tento týden fanoušky šokovala zpráva, že seriál za několik měsíců skončí. „Je mi to líto, ale upřímně si řekněme, že jsem nikdy nepatřil ke stěžejním postavám,” říká s nadhledem Josef Kubáník, který za dobu vysílání objevil v desítkách dílů.

Josef Kubáník v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě. | Foto: archiv TV Nova

„Začalo to tak před jedenácti lety, kdy mi z televize zavolali a nabídli mi postavu Josefa Boháče. Už kvůli tomu jménu jsem ji s radostí přijal,” usmívá se herec Slováckého divadla známý i z mnoha dalších televizních projektů. „V první epizodě jsem hrál tatínka dvojčat a myslel jsem si, že tím moje účinkování skončí. Ale za nějakou dobu se z Novy ozvali zase a potom opět a vždycky přišli s tím, že moje postava zažije zase něco nového,” vypráví Josef. Divadelníci posbírali téměř 11 000 pro zdravotníky. Zajistili jim i pračku Přečíst článek › „A tak jsem hrál ostrahu na čerpací stanici, kterou postřelí darebák - to jsem si střihl pneumotorax, tedy průstřel plíce, jindy jsem střílel sám, také jsem začal coby Josef Boháč pracovat na ministerstvu zahraničí a jednou jsem i spravoval dům a spadla mi tam na bráchu traverza,” vypočítává Kubáník, který si v poslední době získává popularitu i jako spisovatel, naposledy coby autor úspěšného psychologického příběhu Herec. "Hejlík", vytřeštily oči kostýmerky Nejvíc mě ale bavily díly, kdy jsem se dozvěděl, že mě manželka nakazila HIV. V té době si mě totiž pořád někdo pletl s Lukášem Hejlíkem a když už jsem se za něj skoro i začal vydávat, tak mi zavolali z Novy s dalším natáčením. Přišel mi scénář a vida - všechny dialogy jsem měl právě s ním. A co myslíte, že se pak na place stalo? Nikdo si, dokud jsme s Lukášem stáli vedle sebe, žádné podobnosti ani nevšiml, jakmile jsem ale přišel do šatny, abych se převlékl, paní kostymérky vytřeštily oči a prý: ‘Hejlík!’,” směje se Josef Kubáník. V kauze těžby štěrkopísku u Ostrohu chce ministr omluvu Přečíst článek › Naposledy si v Ordinaci zahrál letos v září. „Z mé postavy se stal právník a dával jsem rady v jednom zapeklitém případu,” vzpomíná a věří, že to nebylo naposledy. Snad se stihnu ještě rozloučit „Nevím přesně, kdy bude seriál končit, ale rád bych se ještě rozloučil. Nejde totiž jen o to prostředí, ale i o kolegy herce, kteří byli vždycky moc milí a často se ptali i na Slovácké divadlo, o rekvizitáře, kostymérky a další profese. Za tu dobu, kdy se v různých seriálech vyskytuju, jsem poznal spoustu moc fajn lidí a vždycky je mi líto, když vím, že už se potkávat nebudeme,” uzavírá Josef Kubáník, na kterého se diváci mohou přijít podívat, jakmile to bude možné, i do uherskohradišťského divadla, kde hraje například hlavní roli v komedii Deskový statek a nyní začal pod režijím vedením Michala Zetela připravovat legendární Tři sestry, kde si střihne postavu Andreje.

