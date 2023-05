Návštěvníci botanické a sladkovodní expozice Živá voda na Modré se mohli o víkendu těšit ze dvou nových přírůstků.

V obůrce Živé vody na Modré přišlo na svět už páté pratuří mládě. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Přes sklo sladkovodního tunelu jezera mohli poprvé vidět největší samici vyzy velké v Česku. Měří 250 centimetrů, váží kolem 150 kilogramů a byla přivezena v pátek 19. května z německé Fuldy.

Lidé se pak mohli vydat na procházku po čtyřsetmetrové visuté dřevěné lávce nad unikátní oplocenou aklimatizační hektarovou obůrkou, která se stala druhým domovem praturů, přivezených na Modrou 13. února 2018 z Milovic v okrese Nymburk. V obůrce se mohli návštěvníci pohledem těšit na v pořadí už páté pratuří mládě, které na svět přivedla jeho matka Goryňa.

Kosecké písně v Buchlovicích načínají druhé čtvrtstoletí své existence

„Stalo se tak v časných ranních hodinách 8. května, na Den vítězství. Při svém pátém porodu v obůrce si pratuří kravička Goryňa, vážící kolem 650 kilogramů, počínala velmi dobře, stejně jako při předcházejících čtyřech porodech pratuřích mláďat – býčků Jaroše, Juráška, jaloviček Aury a Taury,“ radoval se Jiří Kroča, správce Živé vody a její hlavní zootechnik z toho, že matka Goryňa zvládla porod sama a nepotřebovala při něm žádnou pomoc odborníků.

Dostane jméno Květoš

Býček, který se narodil 8. května, dostane podle Jiřího Kroči pravděpodobně jméno May nebo přiléhavější české, a to Květoš. Jeho otcem je pratuří býk Urus, který už váží asi 1100 kilogramů. Ve svém mentálním a fyzickém vývoji byl novorozený býček o váze 38 kilogramů ve srovnání s o rok dříve narozenou jalovičkou Taurou vyspělejší a čilejší.

Motorkáři obsadili poutní Antonínek. Spanilou jízdou se pak hnali regionem

„Týden před porodem pátého pratuřího mláděte byli z naší obůrky převezeni dva býčci, Jaroš a Juráš, k jednomu farmáři v severních Čechách, který je vlastníkem velkých pastvin. Trávy a dobrého krmení si tam užijí do sytosti. Jalovička Aura loni odcestovala do Milovic, kde byla zařazena do chovného stáda,“ řekl plný nadšení správce Živé vody Jiří Kroča.

Nyní už přemýšlí, kam by mohla odcestovat loni narozená Jalovička Taura, jejíž váha se pohybuje kolem tří centů. Dlužno dodat, že první mládě pratura, které se po sedmi staletích narodilo na Moravě, a to ve středu 10. dubna hodinu po poledni v hektarové aklimatizační obůrce na Modré.