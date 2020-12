Vedení vyzvalo případné dobrovolníky, aby se ozvali s nabídkou pomoci.

„Ve středu jsme informaci zveřejnili na facebooku Kroměřížské nemocnice, protože je to nejrychlejší kanál, jak oslovit lidi. Dnes přidávám konkrétní čísla. Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje chybí v současnosti kolem 450 zdravotníků, kteří jsou v izolaci s covidem, v pracovní neschopnosti s jinými diagnózami, případně pečují o člena rodiny,“ informoval ve čtvrtek mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant.

Že je situace špatná potvrdil i Radomír Maráček.

„Věřili jsme, že si naši lidé budou moci přes svátky trochu odpočinout, ale bohužel nám současná situace nenahrává. Už jsme vedení našich oddělení seznámili s možností, že bude nutné zrušit plánované dovolené. Je nám to líto, ale personál je klíčový. I tak budeme mít problémy otevřít dostatečný počet covidových stanic,“ přiznal.

„Znovu se obracíme na lidi zvenčí, ideálně se zdravotnickým vzděláním, kteří by nám byli ochotní přijít pomoci a zapojit se do provozu. Nejlepší by byla dlouhodobá spolupráce, protože pandemie zřejmě hned tak neskončí,“ doplnil Radomír Maráček.

Pomoci zabránit kolapsu může každý

Možné postupy vedoucí ke zlepšení epidemické situace v krajive čtvrtek projednal Krizový štáb Zlínského kraje.

„Situace je mimořádně vážná. V současné době je v nemocnicích Zlínského kraje 298 hospitalizovaných pacientů s covidem, přičemž 41 z nich je na lůžkách intenzivní péče. Ve srovnání se situací před týdnem počet covid pozitivních pacientů vzrostl o 40 na standardních lůžkách a o 3 na lůžkách intenzivní péče. Pokud se nepodaří snížit reprodukční číslo (aktuálně je na hodnotě 1,2) na konci prosince hrozí, že to bude přes 1 000 pacientů. Všichni si musíme uvědomit vážnost situace a skutečně se chovat zodpovědně, abychom nepřetížili zdravotnický systém,“ varoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V celé republice bylo 16. prosince spuštěno antigenní testování veřejnosti.

„O dobrovolné antigenní testování, které je nyní zdarma, je velký zájem. Rezervační systém odběrových míst je zahlcený, prosíme v tomto směru zájemce o testování o trpělivost. Již teď provádíme v kraji 2500 testů denně a děláme vše proto, aby se kapacita testování ještě navýšila,“ sdělila náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová.

Už 40 praktiků přislíbilo pomoc

S žádostí o pomoc se hejtman Radim Holiš obrátil také na praktické lékaře ve Zlínském kraji.

„Z oslovených lékařů zatím přislíbilo pomoc s testováním 40 praktických lékařů, kteří antigenní testy budou provádět u svých pacientů. Byli bychom rádi, kdyby těch praktiků bylo více. Pomoci ke zlepšení situace ale může každý z nás. A proto oslovujeme lidi a říkáme jim, že dneska jsou už všichni v první linii a všichni mohou být pomyslným záchranářem,“ dodal hejtman Radim Holiš.

Krizový štáb také řešil další možnosti vedoucí k navýšení lůžkové kapacity v nemocnicích.

„Mapujeme obsazenost a možnosti poskytovatelů následné lůžkové péče. Tato zařízení by mohla převzít část pacientů z nemocnic, kteří již nevyžadují intenzivní péči. Uvolnit lůžka v nemocnicích mohou pomoci i rodinní příslušníci, pokud by si mohli vzít do rodinné péče své blízké,“ doplnila Olga Sehnalová.