Do volební urny tam odevzdalo svůj hlas 34 ze 38 oprávněných voličů, což činí 89, 46 procentní účast.

Piráti a Starostové zvítězili ve volbách do Poslanecké sněmovny v nejmenší obci Zlínského kraje, v Hostějově, když tam obdrželi 38,23 % hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.