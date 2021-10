Hostějov ležící v jižní části Chřibů má 47 obyvatel, z nichž se voleb do Poslanecké sněmovny může zúčastnit 36 oprávněných voličů - 19 mužů a 17 žen. Volební komisi tam tvoří 4 členové včetně zapisovatelky.

Volby 2021 v Hostějově. Starostka Antonie Vaculíková ukazuje kalendář vydaný k výročí 650 let první zmínky o obci. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.