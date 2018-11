V neděli se nedělá. Ve Starém Městě schválili omezení hlučných prací

Každý, kdo si odkládá přes týden své domácí povinnosti v podobě posečení trávníku, nařezání dřeva na topení či používání jakékoliv hlučnější motorové pomůcky na neděli, může mít od poloviny října ve Starém Městě problém.

Tamní radnice totiž schválila vyhlášku, která zakazuje mezi šestou ranní a druhou hodinou odpolední rušit nedělní siestu příliš hlučnou mechanizací. Při jejím porušení se může pokuta vyšplhat až na pět tisíc korun.

„Touto vyhláškou reagujeme na stížnosti mnohých občanů, kterým se nelíbí používání zahradních strojů v době pracovního volna v nevhodnou dobu,“ dodal starosta Starého Města Josef Bazala.

Vyhláška nabyla účinnosti sice už 11. října, ale na odpor ze strany obyvatel zatím zásadním způsobem nenarazila. „Je to bohulibý nápad. My v naší ulici to schvalujeme všemi deseti. Dokonce už nějaký čas to máme jako nepsaný zákon. V neděli se prostě nedělá,“ řekl Deníku Staroměšťan Robert Bellan.

Podobný postup prostřednictvím obecní vyhlášky zavedli už před lety v řadě míst v Čechách i na Moravě. Platí například v Kloboukách u Brna, v Kunštátě, v Nesovicích či v Přibyslavi. Velmi striktní zákazy hlučných prací v neděli a o svátcích platí už několik let u našich sousedů v Německu i v Rakousku.