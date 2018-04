V naší porodnici jsme zažili i 18 porodů za den

/ROZHOVOR/ Nenechává nikoho chladným nebo názorově neutrálním. Pacientky ji buď zbožňují, nebo kritizují. Nic mezi tím. A není se čemu divit. Jednoznačně si stojí za svými názory a nebojí se je říci nahlas. Ať už jde o pacienty nebo lékaře. Její hlas zní i v jednáních s vedením nemocnice za lékařské odbory. Způsob řeči, bohorovný klid i tón hlasu naznačuje, že Marcela Henčlová je ženou na svém místě.

Jak se změnilo oddělení během Vašeho působení?

Za tu dlouhou dobu se změnilo úplně všechno. Začínala jsem na oddělení, které mělo gynekologii na pavilonech a porodnici ve staré dvoupatrové budově. V roce 1994 se oddělení přestěhovalo do nové budovy s novými přístroji a dnes už je opět mnoho věcí, které bychom potřebovali změnit. Nároky na soukromí a pohodlí stále narůstají. Vzhledem k omezeným prostorám porodnice ale nejsme vždy schopni požadavky splnit. Kapacitně přestávají stačit i prostory operačních sálů vzhledem ke spektru operačních výkonů, které provádíme a stále rozšiřujeme.

A jak se změnilo oddělení během mého tří měsíčního působení na primářské pozici, se těžko po tak krátké době posuzuje. Ale upravili jsme nějaké administrativní věci, střídání personálu a další záležitosti. Snažíme se o zlepšení spolupráce s privátními gynekology i jinými odděleními.

Které výdobytky moderní vědy nejvíce oceňujete? Co může vaše oddělení pacientkám z těchto moderních technologií nabídnout?

Oceňuji všechny moderní technologie, které můžeme ženám nabídnout. (smích) Dokážeme sledovat plod moderními kardiotokografy, které monitorují srdeční akce plodu, a zavádíme nové laboratorní vyšetření. Máme nejmodernější ultrazvukové přístroje na diagnostiku těhotenství i patologie plodu, dále ultrazvuky pro onkologickou diagnostiku, špičkové operační nástroje pro onkogynekologii. Využíváme všechny dostupné nejmodernější diagnostické metody v nemocnici: CT vyšetření, magnetickou rezonanci, i kombinovanou zobrazovací metodu PET/CT.

Jaké lékařské obory spadají pod vaše oddělení?

Ze samostatných oborů sem patří perinatologie, urogynekologie, onkogynekologie nebo centrum fetální medicíny. Máme dvě oddělení šestinedělí, porodní sál s JIP lůžky, oddělení operační i konzervativní gynekologie.

V dnešní době zažívá rozvoj i gynekologická sexuologie? Domníváte se, že má tento obor budoucnost?

Ve Zlíně bohužel sexuologická ambulance není. Pokud pacientky s problémy přijdou nebo se telefonicky informují, posíláme je do ambulance v Kroměříži. Budoucnost ale obor určitě má. Je zřejmé, že problémů v této oblasti přibývá, ale ne každý pár se s takovým problémem obrátí na odbornou pomoc.

Který ze zmíněných oborů je vám nejbližší?

Samozřejmě ta porodnická část oboru perinatologie, tedy péče o riziková a patologická těhotenství. Také práce na porodním sále, kde řešíme ty nejtěžší patologie a stavy ohrožující plod i rodičku. Koncentrujeme u nás pacientky z celého kraje, jsme totiž jedno z 12 perinatologických center v ČR.

Co si pod pojmem nejtěžšími stavy patologie můžeme představit?

K nám přicházejí pacientky s rizikovým nebo patologickým těhotenstvím a hlavně ty, u kterých jsou známky předčasného porodu. Mnohdy už bývá porod v běhu a my ho řešíme často akutně i u velmi předčasných porodů od 24. týdne těhotenství ve spolupráci s neonatologickým oddělením. Rodíme u nás děti, které váží i pod 500 gramů. A také hospitalizujeme těhotné a rodičky, které mají samy závažná onemocnění.

Kolik dětí se narodilo nejvíce za jeden den v porodnici ve Zlíně?

Co si s kolegy pamatujeme, tak jsme v naší porodnici zažili 18 porodů za jeden den. Maminky s dětmi naplnily za jeden den téměř celé jedno naše oddělení, které má 20 lůžek.

Je možné zvládat porody v takto přeplněných prostorách?

Je to opravdu náročné a to nejen pro nás, ale i pro naše pacientky: ony nemají komfort, který by si představovaly a určitě by si ho zasloužily. Nedostatek místa v pokojích řešíme přistýlkami, což není příliš komfortní. Ale v dohledné době, pokud bude o naši porodnici i nadále takový zájem, budeme muset tento problém řešit.

Jak se díváte na problematiku domácích porodů?

Domácí porod lze označit velmi jednoduše za hazard se zdravím dítěte i matky. Dokládá to již několik takto doma neúspěšně dokončených porodů. Je zajímavé, že v dnešní době některé pacientky vyžadují během těhotenství spoustu vyšetření i nad rámec vyšetření doporučených. Argumentují obavou, aby se nic nepřihodilo. A pak se rozhodnou rodit doma. Najednou jim možné riziko nevadí.

Co vlastně je přirozený porod?

Je to stav, kdy porod běží bez komplikací matky i dítěte a není třeba zasahovat podáním léků. Určitě by to ale měl být porod pod dohledem odborného personálu v nemocnici. U nás se snažíme vyhovět pacientce v podstatě ve všech požadavcích, pokud se nevymykají medicínské vědě. V porodních plánech mají rodičky většinou napsáno to, co u nás běžně poskytujeme každé mamince: porod v alternativní poloze, ve vodě, nabízíme aromaterapii, bylinkové koupele atd. Někdy se bohužel mezi požadavky objeví i úkony, které z medicínského hlediska akceptovat nelze. Rozhovorem s pacientkou ale zjistíme, že mnohdy požaduje to, co bylo psáno na internetu a v podstatě ani neví, proč si to vlastně přeje.

Můžete takový požadavek přiblížit?

I při pokročilém porodnickém nálezu odmítají puštění plodové vody. Po několika hodinách slabé děložní činnosti nesouhlasí s podporou kontrakcí léky. Nebo mají uvedeno v porodních plánech, že v případě začátku porodu bez porodních bolestí nechtějí léky na uvolnění porodních cest. Ale mnohé se pak při rozběhnutí porodních bolestí dožadují všeho, co vůbec máme k dispozici.

Nechají si ženy vysvětlit, že jejich požadavek je nepatřičný, nebo dochází k rozporům?

Personál se vždy snaží pacientkám vysvětlit, proč je třeba daný lék podat či situaci řešit. Většinou je domluva bez problémů. Někdy ale zasahují i doprovázející osoby, které vůbec nemají právo za rodičku mluvit. A bohužel často nemají racionální zdůvodnění svých požadavků. Chceme pečovat o lidi, kteří o naši péči stojí a kteří nám důvěřují.

Co byste doporučila ženám v rámci prevence a osvěty z pohledu gynekologie?

Jednoznačně doporučuji každoroční gynekologickou preventivní prohlídku a akceptování doporučení svého gynekologa: například pokud navrhuje častější kontroly, ví, proč na nich trvá. Onkologických onemocnění i v našem oboru přibývá, a to i u mnohem mladších pacientek než dříve. Určitě také doporučuji preventivní mamografie, a to každé 2 roky. A na závěr opět doporučuji neřídit se debatami laiků na internetu o škodlivosti záření nebo o zbytečnosti těchto vyšetření.

MUDr. Marcela Henčlová ve zlínské nemocnici pracuje již 33 let

nastoupila po promoci na lékařské fakultě v Brně

její hlas rezonuje v jednáních za lékařské odbory

v současnosti je pověřená vedením nemocnice řízením primariátu



Rozruch nezpůsobují jen překotné porody Lékařka Marcela Henčlová zažila i humorné chvilky během dlouholeté praxe. Vzpomíná si na pacientku, které doporučila vyvolání porodu, protože už byla po termínu. Načež se z kabinky přihrnul nastávající otec a prohlásil, že porod do soboty v žádném případě nepřipadá v úvahu. Oni totiž mají zabijačku a manželka tam musí pomáhat. A pak ať si prý rodí, kdy chce.

Méně zábavná situace nastala, když v deset večer přišel na návštěvu za svou expřítelkyní otec dítěte (pravděpodobně pod vlivem drog) s novou přítelkyní. „Po hádce vyhrožoval své bývalé partnerce i její spolupacientce, a když jsme se snažili konflikt řešit, začal vyhrožovat i nám,“ vypráví doktorka Henčlová. Museli zavolat ochranku i policii. A když se zjistilo, že jde o známého recidivistu, který prý býval i ozbrojen, do rána museli pracovat pod ochranou policie. „Jak řekl jeden právník: v dnešní době má pacient 20 práv a 2 povinnosti a zdravotník 20 povinností a 2 práva. Takže buďme k sobě tolerantní,“ žádá.



Jaký je běžný den gynekoložky Marcely Henčlové? Každý den v 7.00 probíhá vizita na oddělení rizikových a patologických těhotenství. 3x týdně působím v ambulanci pro riziková a patologická těhotenství a zbývající dny jsem na porodním sále jako starší lékař a konzultant k erudici mladých lékařů. Mezi tím vyřizuji spousty telefonátů a administrativy. Nyní mi přibyla i spousta jednání týkající se oddělení a jeho provozu s vedením nemocnice. Jsem členkou celostátního představenstva České lékařské komory a také členkou celostátního předsednictva Lékařského odborového klubu. Takže občas pracuji i v Praze. Ve zlínské nemocnici teď zastupuji 220 lékařů z Lékařského odborového klubu při jednáním s vedením nemocnice. Určitě se nenudím…(smích)