Přílet Rona Wiliama Clarka, australského atleta a specialisty na dlouhé běhy, a zase jeho odlet zpátky do vlasti. Dvě scény, zhruba dvě minuty, reálně však šest hodin, které štáb připravovaného filmu Zátopek strávil v Leteckém muzeu Kunovice, konkrétně v interiéru "naganského expresu". Ten se po svém sestavení stává žhavým zbožím na mapě českého filmového průmyslu.

Natáčení filmu o Emilu Zátopkovi v Kunovicích | Video: DENÍK/Vojtěch Trubačík

„Nikde po celé republice není další historické letadlo, které by vyhovovalo našim požadavkům, to znamená plná výbava a možnost, že by tím dotyčný v roce 1968 mohl letět. I proto jsme vážili s celým ansámblem cestu z Prahy do Kunovic kvůli pár minutám,“ vysvětlila motivaci filmařů natáčet v tupolevu Daria Špačková ze štábu filmu Zátopek.