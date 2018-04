V Leteckém muzeu Kunovice umývalo 170 dobrovolníků aeroplány

Do Leteckého muzea v Kunovicích přicházím o druhé dubnové sobotě vybavený fotoaparátem a diktafonem, ale také jako dobrovolník s vědrem, hadry, kartáčem rýžákem, čističem skel, jelenicí a rukavicemi s tím, že ze čtvrtého ročníku Akce U aneb Velké umývání letounů napíši nejen reportáž, ale že v rámci mé víkendové služby budu umývat ten největší letoun v muzeu.

Třeba ten slavný Naganský expres, s nímž se v roce 1998 vrátili do Prahy z Nagana na ostrově Honšú v Japonsku čeští olympionici se zlatým hokejovým týmem. V něm jsem už při loňské Akci U fotografoval dobrovolníky, kteří letouny v muzeu umývali zvenčí i zevnitř a měli možnost se do něj za odměnu nakouknout.

„Budete si muset vybrat k umývání jiný letoun. Z bezpečnostních důvodů nebudou Naganský expres umývat dobrovolníci, ale na základě dohody to provedou kunovičtí hasiči. Podlaha kabiny bývalého vládního letounu TU-154 M je totiž ve výšce čtyř metrů nad zemí, trup ještě o dva metry výš,“ zhatí mé plány ředitel muzea Martin Hrabec.

Netají se tím, že všichni dobrovolníci, kteří v sobotu a v neděli budou aeroplány umývat, budou mít stejně jako loni tu výsadu, že jim bude umožněna nejen prohlídka interiéru Naganského expresu ještě před jeho zkompletováním, ale navíc dostanou drobný dárek, který jim bude letecké muzeum připomínat, ale také punc volného vstupu do něj. Letos ještě jako novinku dostali dobrovolníci i svačinku.

Pouštím se tedy do umývání oken jediného letounu na světě Zlin Z- 37 Turbo Military, který po tom, co byl nalezen v zuboženém stavu na vrakovišti v Maďarsku, prošel komplexní renovací a loni byl v muzeu představen veřejnosti. Jde o prototyp bitevní verze turbovrtulového zemědělského letadla Čmelák. Na jeho exteriéru už brigádničí buchlovický Milan Orlita, poprvé se svými ratolestmi Emičkou a Albertem.

„Já jsem tak trochu černá ovce rodiny, protože nemám s letadly nic společného. Jen tady pomáhám bratrovi Michalovi a našemu otci Albertovi. Na letišti nebo v leteckém muzeu jsem ale častým hostem,“ svěřuje se Milan Orlita.

Sto sedmdesát umývačů, kteří se v sobotu a v neděli nejen dotkli letecké historie, ale také nasávali atmosféru letectví minulosti, odvedlo při Akci U hodně práce.

„Kdyby letouny umývali zaměstnanci muzea a jeho dobrovolníci, strávili by při jejich povrchovém i vnitřním čistění téměř celou sezonu. Těší mě, že díky dobrovolníkům se nám podaří každý rok umýt všechna letadla zvenčí i v jejich interiérech,“ říká s neskrývanou radostí ředitel leteckého muzea.

Prvního ročníku velkého umývání letadel se podle jeho slov zúčastnilo 106 dobrovolníků, v roce 2015 sto dvacet, v roce 2016 se Velké umývání kvůli demontáži Naganského expresu nekonalo a loni přišlo letadla umývat 171 lidí.

Historie Leteckého muzea Kunovice

Činorodost pro zachování historických a unikátních letadel v Kunovicích sahá do 60. let dvacátého století. O jeho založení se zasloužili členové Slováckého aeroklubu Jiří Marek s Aloisem Hráčkem a další nadšenci. V roce 1974 vystavilo muzeum jako svůj první exponát L 29A Delfín Akrobat, který je v Kunovicích jediným vystaveným exemplářem tohoto typu na světě. Letecké muzeum je od loňska samostatným subjektem, jehož zakladatelem je Slovácký aeroklub Kunovice. Letos se podařilo zapsat část sbírky, která činí 23 exponátů, do centrální evidence České republiky, čímž získaly právní ochranu státu. K již zmíněným raritám patří v muzeu Avia IL 14T v salonní úpravě interiéru. Jde o jediný letoun tohoto druhu vystavený v Česku.