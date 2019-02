Kácení probíhající už v těchto dnech a další navazující v březnu však mají být pouhým předvojem chystaných prací. Většina jasanů v lesoparku je totiž napadena houbou Chalara fraxinea, u nás známější jako nekróza jasanů.

V následujícím období tak budou muset být do jednoho nahrazeny.

„Všichni to sledujeme a přesto, že se správci snaží a les je částečně obnovován, nacházíme po každém větším poryvu větru hromady suchých větví na zemi. Pro návštěvníka by to v takovém počasí mohlo být i nebezpečné,“ přisvědčil o stavu Kunovského lesa předseda kostelanských myslivců Miroslav Bartošík.

O špatném zdravotním stavu lesa mluví i jeho majitelé, tedy Lesy ČR.

„Kromě napadených jasanů jsou potřebné zásahy i v dubových porostech a u topolů. V následujících týdnech budou vytěženy nalevo od cyklostezky, především kvůli bezpečnosti návštěvníků,“ poznamenala za Lesy ČR Eva Jouklová.

Kromě omezení provozu cyklostezky by však kácení nemělo mít vliv na chod příměstského lesoparku.

Uskutečnit by se tam měl i březnový diskgolfový turnaj.

„Zatím přítomnost dřevorubců nepociťujeme. Párkrát nám sice přejeli technikou přes startovací pole, ale to jsme si už ohraničili páskou,“ tvrdí vedoucí hradišťského diskgolfového klubu Pavel Fridrich.

Informaci o plánované údržbě a kácení některých porostů dostalo i Uherské Hradiště.

Ačkoliv les není v jeho vlastnictví ani na jeho katastrálním území, má město na základě dohody s udržováním a přístupností Kunovského lesa nemalé starosti.

„Hradiště tam má svůj mobiliář. Navíc investovalo v minulosti do cyklostezky, běžeckých tras, naučných stezek či do diskgolfového hřiště. Areál totiž hojně využívají k relaxaci obyvatelé Hradiště, ale i školy či různé organizace,“ upřesnil za hradišťskou radnici Jan Pášma.

Současné kácení jde podle jeho slov podle plánu. „Vykácené porosty budou nahrazeny novými vhodnými dřevinami,“ dodal Jan Pášma.