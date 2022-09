„Jejich jména jsou sice zapsána do kroniky naší vesnice, ale žel žádný z nich už mezi námi nežije. Na výstavbě mateřinky se tehdy také podílelo mnoho tehdejších tatínků a maminek kudlovických předškoláků, kteří na stavbě mateřské školy odpracovali stovky brigádnických hodin,“ zalistovala v obecní kronice starostka obce Renata Čechmánková. Za velké slávy celé obce byla slavnostně přestřižena symbolická páska od mateřinky 23. září 1979.

V Kudlovicích se ale v posledních letech projevoval populační boom, který se odrážel v nedostatku míst v mateřince.

„Už před třemi roky jsem odmítla přijat šest dětí do školky, protože ta byla naplněna na výjimku. Místo původních 24 dětí jich bylo v mateřské škole sedmadvacet. Prostory školky pro více dětí byly nedostatečné, takže je bylo nutné po dohodě s obcí rozšířit,“ čišela jistota z ředitelky kudlovické mateřské a základní školy Barbory Havlíkové.

„V naší obci začalo v posledních letech přibývat obyvatel s dětmi předškolního věku a tím pádem i požadavků na umístění malých dětí do mateřské školy. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že ke spokojenosti rodičů a dětí je nutné započat s přístavbou mateřinky,“ řekla rezolutně první žena Kudlovic.

V únoru 2021 byla vypracována studie stavebních úprav a přístavby mateřské školy. Ještě téhož roku byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení i pro provedení stavby. „V prosinci roku 2021 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V dubnu letošního roku bylo na veřejném zasedání zastupitelstva obce odhlasováno většinou zastupitelů, nečekat na výsledky dotace, ale podepsat smlouvu o dílo s vysoutěženým dodavatelem a začíst s přístavbou školky,“ sdělila starostka Renata Čechmánková.

Přístavba s omlazením školky byla obci předána a kolaudována posledního srpna letošního roku. „Cena díla se vyšplhala na 14 milionů 684 tisíc korun. Přístavbou mateřské školy byla navýšena její kapacita o 18 dětí,“ radovala se kudlovická starostka.

„Do konce letošního roku bude navštěvovat školku 36 dětí,“ řekla svůj názor ředitelka kudlovické MŠ a ZŠ Barbora Havlíková. Přechod dětí z mateřinky do základní školy bude podle ní plynulý, což bude velkou výhodou. „Třeba v naší předškoličce už dva měsíce před zahájením školního roku chodí předškoláci do základní školy a připravují se s paní učitelkou na vstup do první třídy,“ řekla s nadšením ředitelka ZŠ a MŠ.

Než si mohli lidé o druhém zářijovém pátku prohlédnout interiér školky, který vydává svědectví, že obec se nechová ke své mateřince a dětem macešsky, ale rozhodně s patřičnou péčí a velkorysostí, byla přestřižena symbolická páska a babický jáhen Pavel Černuška školce požehnal.

„Nejen fasáda z obou stran budovy je hezky vyzdobena, aby v dětech už na dálku vyvolávala příjemné pocity. Interiéry jsou nové a krásné, paní učitelky moc milé,“ nechali se slyšet manželé Nikol a Radim Slavkovští ze Zlína, kteří v Kudlovicích stavějí dům. „Dcerku Elenku ale vozíme do kudlovické mateřinky, aby si zvykla na zdejší děti, s nimiž bude po našem přestěhování do Kudlovic školku sdílet,“ řekli unisono manželé Slavkovští.