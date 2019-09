Dva tisíce pět set dvacet sedm lidí se o třetí zářijové sobotě nechalo do něj zlákat, aby si při 8. ročníku akce pro veřejnost, letos s mírně pozměněným názvem Děti, Kovozoo a Hefaistos, prohlédlo v areálu jediné kovové zoo v Evropě

více než 260 zvířat z kovového odpadu, ale třeba si také vyzkoušeli svoje tvůrčí schopnosti a kreativitu.

Dospělým ve věku kolem 35 let, ani těm starším, kteří už měli stříbro ve vlasech, vůbec nevadilo, že se s dětmi přehrabovali v hromadách kovového odpadu či elektroodpadu a vybírali z nich ten nejvhodnější komponent, z nějž pak jako hračičkové vytvořili, třeba i za pomoci zkušených svářečů malé umělecké dílko.

„Výherci návštěvnické soutěže ve svařování ze železného šrotu se stali Zdeňka a Radek Černí, v jejichž rukách se zrodil páv jménem Dušan. Druhé místo patřilo Pavlu Hromádkovi, který na svět přivedl želvu Evu. Se sovou Agátou obsadila třetí místo Petra Obdržálková,“ poodhalila výsledky soutěže Martina Juřenová z marketingu společnosti REC Group. Podotkla, že hlavním cílem akce pro celou rodinu s podtitulem Hefaistos, což byl řecký bůh ohně a kovářství, bylo získat nové přírůstky do Kovozoo. Neskrývala radost z toho, že na akci se přišlo kreativně vyřádit a zabavit své děti a sebe úplně jinak 2 527 lidí nejen ze slováckého regionu.

A proč nesla sobotní akce rozšířený název Děti, Kovozoo a Hefaistos? „Chtěli jsme pro nás nejvýznamnější akci v roce, protože nejvíce Kovozoo rozvíjí, trochu posílit a zapojit do ní více kovářů, kteří do ní rok co rok vstupují. Chtěl bych, aby v příštím roce akce nejenom pro děti, ale i pro dospělé nesla pouze název Hefaistos,“ svěřil se generální ředitel a jednatel REC Group Bronislav Janeček.

Nepokrytě dal najevo, že v soutěži uměleckých kovářů o nejlepší zvíře do Kovozoo přisoudila čtyřčlenná odborná porota prvenství zlínským tvůrcům Vojtěchu Sousedíkovi a Jakubu Vaňharovi z atelieru uměleckého kovářství Sousedík. Za kobylku jménem Levanta, s datem narození 19. září 2019, si vítězové odnesli stylový dárkový šek vyrobený z kovu na částku 50 tisíc korun. Kobylka Levanta se nejvíce líbila také návštěvníkům, za což vítězové dostali železnou medaili.

„Na druhém místě skončil překvapivě klokan Skippy, vyrobený v Porodnici Kovozoo pouze z automatů na svařování automobilů. Třetí místo přiřkla odborná porota mláděti vlka jménem Ferda, kterého přivedl na svět Jakub Vaňhara,“ sdělil Bronislav Janeček, generální ředitel REC Group.