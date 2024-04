„Čtyři sta devadesát dvě hodiny na hrochovi pracovali Bronislav Janeček, generální ředitel REC Group, Milan Bureš, Michal Novický, Tomáš Daňhel, Petr Sadovský, Pavel Hartman a Dalibor Mandík. Hroch je vyrobený ze zbytků plechu z prototypové výroby vozidel, a to od společnosti Hoffmann,“ informovala Martina Juřenová.

Prozradila, že co oči návštěvníků neviděly, to byly zadní nohy hrocha, které jsou jako závaží vyplněné odpadovým sklem z recyklace obrazovek TV ze společnosti STEELMET. Sklo je zajištěnou odpadovou čepicí. Tedy odpadovým betonem z výroby betonových zábran, které se vyrábějí v KOVOSTELu.

„Proč dostal hroch jméno Hugo? Z 36 nominovaných jmen jsme po dlouhých a živých debatách vybrali jméno, které nebylo ani mezi nominovanými. Hroch a Hugo začíná stejným písmenem,“ prozradil generální ředitel REC Group Bronislav Janeček.

Připili na zdraví tvůrců a hrochovu věčnou krásu

A co popřál Ivan Palouček, jeden ze vzácných hostů akce novorozenému hrochovi a jeho tvůrcům? „Především bych popřál Broňkovi Janečkovi a jeho týmu hodně zdraví, inspirace, kreativity a plodných let. Málokdo si dovede představit, jak Broňkův kolektiv dokázal vytvořit umělecké dílo, hrocha jménem Hugo, s radostí a ve volném čase. Já práci toho týmu opravdu obdivuji,“ řekl s nadšením Ivan Palouček a dodal, že přeje hrochovi Hugovi, aby zůstal co nejdéle ve své dnešní podobě, v níž se nyní nachází, aby se stal obrovskou atraktivitou Kovozoo a přilákal do ní co nejvíce návštěvníků, byť i v současné době jsou čísla návštěvnosti přímo super.

Hosté si připili na tohle novorozené zvířátko, vážící 320 kilo, skleničkou vína. „Hrochovi přeji, aby nezrezivěl. Náš tvůrčí kolektiv porodnice přál loni totéž žralokovi, ale ten nám bohužel reziví. Protože se snažíme vytvářet zvířecí rodiny, takže se budeme snažit hrochovi Hugovi vytvořit maminu, děti, tedy pořádnou rodinu,“ řekl porodník a primář, Porodnice KOVOZOO Bronislav Janeček.

Velkolepá oslavy matičky Země se konala v KOVOZOO Staré Město už popatnácté.Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička

V KOVOZOO nechyběla ani tradiční Ekoolympiáda. Velkou atrakcí pro návštěvníky byla již tradičně bagrová a hasičská show. „Protože se akce konala na placu kovošrotu, v KOVOSTEELu, byla jedním z nejdůležitějších bodů programu bagrová show. Šlo o 15minutové představení práce kovošrotové techniky v akci, a to při zpracování kovového odpadu,“ informovala o akci Martina Juřenová z týmu pořadatele.

Hlavním letošními tématem Dne Země byl podle jejích slov Vesmír. U letadla v KOVOZOO byla umístěna edukativně zábavná stanoviště, která návštěvníky zavedla na výpravu do naší hvězdné soustavy. Hvězdárna a planetárium v Brně si pro návštěvníky KOVOZOO připravila nafukovací planety, Měsíc a Zemi.

Akce Den Země už tradičně nabídla návštěvníkům atraktivní hudební produkci. Letos jim hrála po celý den kapela Kiksylend. V zahradě na hlavním podiu vystoupili oblíbenci malých dětí z Kouzelné školky, a to Lucka a skřítek František. Dávku rocku návštěvníkům naservírovala kapela BEST OF ROCK a do středověku je zavedla kapela TEMPUS.

V Den Země byla samozřejmě přístupná celá KOVOZOO, s více než čtyřmi stovkami zvířat v životní velikosti, vyrobených ze železného šrotu. „Za prohlídku stál maják, loď, vyhlídkové lávky, muzeum veteránů a kovářského řemesla. Po celý den jezdil vláček Steelinka, který návštěvníky akce svezl „po cestě recyklace“. Vyzkoušet si také mohli děti i dospělí drezínu Rézu na ruční pohon,“ informovala Martina Juřenová.