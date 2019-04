V prvních dvou dnech přišlo branami areálu pod majákem slavit svátek modré planety dva tisíce dětí z mateřských a základních škol, v sobotu, kdy se brány Kovozoo otevřely veřejnosti, si přišlo oslav a různých aktivit užívat 8 900 dětí i dospělých. K dispozici jim byl dvouhektarový areál, který byl atrakcemi nabitý od severu na jih a od západu na východ.

„Ten z návštěvníků, který v sobotu s sebou přinesl na akci elektrospotřebič, jenž přestal sloužit svému účelu, získal 50% slevu na vstupném. Před oslavou Dne Země jsme vyzvali návštěvníky, aby právě v den akce udělali ekologické gesto a alespoň trochu očistili Zemi od odpadu. Odměnou jim mohl být dobrý pocit a úžasný zážitek z akce se spoustou zábavy a ponaučení,“ vnořila se do víru dění Martina Juřenová z marketingu REC Group Staré Město.

Největší pozornosti sobotního odpoledního programu s nepřeberným množstvím zábavy bylo odhalení a křest nového kovového zvířete. Tím je mládě plejtváka obrovského, kterému od února do konce dubna pomohl na svět generální ředitel společnosti REC Group a primář porodnice Kovozoo Bronislav Janeček, spolu s ním pak devět tvůrců - porodních asistentů.

„V Česku žádná zoo plejtváka nemá. Protože by jej ani neměla kde mít. Troufnu si říct, že je to jedna z mála velryb na světě suchozemského typu. Náš plejtváček o váze 1730 kg, výšce 3,4 metru v nejvyšším bodě a o délce 9,6 metru přišel na svět z komponentů kovového odpadu, které se původně používaly v souvislosti s vodou,“ sdělil generální ředitel Bronislav Janeček. Ostatně, co jiného než ryba mohlo z kovového odpadu vzniknout?

Ke zrození plejtváka bylo potřeba 64 kg svařovacího drátu, desítky metrů konstrukčních trubek, 60 let staré pásy z buldozeru a staré ocelové nádrže na víno. Ke svařování kovových prvků se spotřebovalo se pět lahví svařovacího plynu Corgon o objemu 4,9 m3/láhev.

„Se vší odpovědností jsem se zhostila role kmotry plejtváčka, který nese jméno Gerda. I když vím, že neporoste a nebude přibývat na váze, přeji mu, aby si jej přišlo prohlédnout co nejvíce návštěvníků,“ řekla plná nadšení kmotra a košíkářka Hana Špalková z Huštěnovic, držitelka ceny Vladimíra Boučka.