Korytná, Strání – Celkem 90 tisíc korun poputuje z Korytné a Strání do městečka West na pomoc našim krajanům, kteří po výbuchu skladu hnojiv v polovině dubna přišli o své blízké či střechu nad hlavou.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

„Do pokladniček v kostele a na obci lidé přinesli 35 tisíc korun. Částku do 50 tisíc doplníme z obecního rozpočtu," uvedl starosta Strání Ondřej Benešík. Podle slov prvního muže Korytné Vladimíra Janče vybrali do pokladniček na tamní radnici a v kostele necelých 24 tisíc korun. Než je pošlou do Texasu, chtějí i oni částku doplnit z obecního rozpočtu a zakulatit ji na 40 tisíc korun. Peníze poputují do Westu prostřednictvím velvyslance ČR v USA Petra Gandaloviče.

