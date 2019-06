Variantu s novým kruhovým objezdem by tak mohl nahradit zpomalovací ostrůvek či další křižovatka u tamního bývalého pivovaru.

„Zpomalovací ostrůvek by vyřešil pouze jeden směr, a to provoz od Bílovic. Výjezd ze sídliště komplikují ale i řidiči od Hradiště, kteří s vidinou konce Jarošova už šlapou na plyn,“ popsal několik let neuspokojivou situaci na konci Jarošova místní Jan Zapletal.

I proto je podle něj vhodnější řešení odklonění dopravy ze sídliště k jiné křižovatce.

„Kdyby se upravily místní komunikace, tak by bylo možné, aby místní zabočili před nebezpečným výjezdem doleva, do ulice Drahy,“ poznamenal Jan Zapletal.

Silnice II/497 procházející Jarošovem je ve správě Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje (ŘSDZK). Jeho ředitel Bronislav Malý přiznává, že dohoda na kruhovém objezdu je při současné nevoli vlastníků dotčených pozemků nepravděpodobná.

„Na přelomu loňského září a října jsme dostali zprávu od města, že chce vstoupit do jednání o pozemcích a případně přesvědčit jejich majitele o kruhovém objezdu. Od té doby nicméně nemáme žádnou informaci o posunu,“ upřesnil za ŘSDZK Bronislav Malý. O dalším možnostech, jak zabezpečit výjezd ze sídliště, však zatím neslyšel.

„Problém například se zpomalovacím prvkem v podobě ostrůvku je stejný, jako s kruhovým objezdem. Silnice by se v daném úseku musela rozšiřovat, takže bychom zase narazili na problém s výkupem okolních parcel,“ vysvětlil Bronislav Malý.

Naději na zlepšení dopravní situace v dohledné době nabízí návrh na vybudování nové křižovatky, která by mohla být v blízkosti areálu bývalého pivovaru. Konkrétní podoba tohoto řešení má být místní komisi představena na příštím jednání.

„Zatím se k tomu nemůžeme vyjadřovat. Jde o vizi privátního subjektu, která ještě nebyla oficiálně předložena dotčeným orgánům,“ krčil rameny za uherskohradišťskou radnici Jan Pášma.

Podle opozičního zastupitele Františka Elfmarka (Piráti) by se nicméně měla doprava v Jarošově řešit komplexněji.

„Už dlouho celé město i tuto městskou část trápí zácpy směrem na Hradiště. Sám jsem proto za to, aby se co nejdříve začal řešit odklon vozidel jedoucí přes Jarošov směrem na Staré Město. Před městskou částí by se měla vybudovat nová cesta, která by se poté mostem napojila na obchodní zónu ve Starém Městě,“ dodal František Elfmark.