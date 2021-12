Vystavovatele pozvalo komunitní centrum Hnízdo do prostor vedle starého jarošovského pivovaru. Nakupující tak zde mohli obdivovat a koupit originální, ručně vyráběné výrobky. Současně měli možnost načerpat vánoční atmosféru a podpořit tradiční lidová řemesla.

Mezi vystavovateli nechyběli mladí manželé Martínkovi, ze Stolařství Martínkovi. Tuto možnost vystavovat své dřevěné vánoční výrobky uvítali.

„Kořeny našeho rodinného podniku sahají až do předválečné doby, kdy náš praděda vyráběl nábytek. Postupem generací se rodinná tradice dostala až ke mně. Do našich výrobků dáváme srdce, chceme, aby to bylo pro lidi atraktivní,“ přiblížil mladý podnikatel Lukáš Martínek.

Společně s manželkou Kristýnou na výstavě nabízeli sortiment dřevěných výrobků.

„Máme tady lampy, prkýnka, dřevěné hry, stromečky, vánoční dekorace, jde o sortiment určený pro vánoční trhy, jinak se převážně zabýváme sériovou výrobou nábytku a dřevěných hraček pro zahraničí a výrobků pro přírodu,“ zmínil.

Speciál pro mimořádné události je vánočním dárkem záchranářům

I oni měli původně své vánoční výrobky prodávat na trhu v Uherském Hradišti.

„Bohužel, letos to nevyšlo kvůli pandemickým opatřením, ale jsme rádi, že tady nám organizace Hnízdo umožnila vystavovat v jejich prostorách.

„Hnízdo je jeden z našich projektů, který jsme s manželkou vytvořili a je zaměřeno především na komunitní činnost. Proto jsme se hned po vyhlášení omezení na trhy rozhodli, že těmto lidem pomůžeme. Protože podnikáme v rámci mnoha oborů a z toho důvodu víme, že to není pro ně jednoduché a jsou to již druhé Vánoce, kdy nemohou své zboží na vánočních trzích prodávat. To je důvod, proč jsme zorganizovali prodejní výstavu tradičních řemeslných výrobků, bez jídla a pití,“ vysvětlil Michal Hanák, manažer projektu Hnízdo.

Podle něj se o víkendu vystřídalo v prostorách centra necelá dvacítka vystavovatelů.

„Všichni jsou rádi, že tady mohou být,“ doplnil Michal Hanák.

A rádi byli i návštěvníci výstavy.

„Překvapilo mne, jaké jsou zde kvalitní výrobky. Nakoupila jsem keramiku i vánoční ozdoby. Nejvíc jsem se zdržela u koření, těším se, až s ním budu vařit a hlavně, jak to bude chutnat,“ usmála se nakupující Lenka Kubalíková.