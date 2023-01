V rámci rekonstrukce budou vyměněny veškeré povrchy, zahrnující zejména dlažby a obklady dojezdu tobogánu i schodišťové věže, nově vystavěno bude středové opláštění zrcadla schodiště i prosklená fasádní stěna, která bude doplněna o větrací prvky.

Zdvojnásobí se počet odtokových vpustí podest schodiště a dojde také na nové LED osvětlení. Doba uzavření bude využita také k repasování hlavních čerpadel tobogánů. Zásadní součástí rekonstrukce bude výměna vzduchotechnické jednotky a veškerých vzduchotechnických rozvodů a koncových distribučních elementů.

„Vývoj vzduchotechnických systémů prošel za 12 let zásadním vývojem a nová jednotka tak bude výrazně účinnější a sofistikovanější než ta stávající,“ popsal ředitel Durďák.

Celou rekonstrukci bude provázet přesun velkého množství stavebních hmot, a proto bude potřeba vytvořit dočasnou silnici vedoucí letním areálem Aquaparku.

„Rozsah prováděných bouracích a stavebních prací si vyžádá úplnou odstávku tobogánů. Jejich uzavření zohlední aquapark v ceníku a ceny vstupného do zábavní zóny budou po celou dobu rekonstrukce sníženy. Věříme, že kromě uzavření provozu tobogánů nebude mít rekonstrukce na provoz aquaparku žádný větší vliv,“ konstatovala místostarostka města Marcela Čechová.

Opoziční Hradišťáci v zastupitelstvu podle svého lídra Michala Dvouletého to však vidí jinak.

„V investičních výdajích města bychom upřednostnili to, co je potřeba řešit především, například výstavbu parkovacích domů na sídlištích. Týká se to i aquaparku. Nevím do jaké míry je ten stav havarijní a musí se ta oprava dělat, aby to vůbec mohlo fungovat. Pokud ale nejde vyloženě o havárii, tak přesně toto jsou ty výdaje, které by mohly počkat a měli bychom dát přednost jiným prioritám,“ řekl Deníku Michal Dvouletý.