VIDEO: V Hradišti začali opět očkovat proti covidu. Aplikují nejnovější vakcínu

Celkem 55 osob ve věkovém rozmezí od 20 do 88 let se v pátek 13. října nechalo naočkovat proti onemocnění covid-19 v uherskohradišťském soukromém zařízení Medical Plus.

Nové očkování proti covidu 19 v Hradišti | Video: Pavel Bohun