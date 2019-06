„Přijel jsem za kamarády a strašně mě lákalo vyzkoušet si sjet svah po skluzavce. Za mě je to ještě lepší než tobogán, člověk se může při sjezdu líp vyblbnout. Je ale fakt, že z ní pak trochu bolí záda,“ pochvaloval si ještě mokrý z posledního sjezdu Zlíňák Marco Favero.

Celodenní program Vítání léta tento rok sice vynechal turnaj ve vodním fotbale, ale do budoucna mají jeho organizátoři jasnou vizi. „Tak trochu jsme se pojetím vrátili k začátkům a nechali jsme jako hlavní lákadlo skluzavku. S původní sestavou tipuju že uděláme ještě devátý a desátý ročník, pak to předáme mladším. Do té doby bychom ale chtěli na svah nalákat ještě nějakou kvalitní hudební skupinu,“ prozradil za Pavilon 607 Jan Masařík.

O návštěvníky oblíbené akce přitom není nouze. „Minulý rok jsme vlastně poprvé začali vybírat vstupné a přes nepřízeň počasí jsme měli přes osm set platících. Tento rok tak půjdeme určitě přes tisícovku,“ dodal Jan Masařík.