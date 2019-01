Uherské Hradiště – /FOTOGALERIE/ Piráti z Karibiku, Twilight, Osobní strážce nebo Pomáda. To jsou všem dobře známé názvy filmů. Kromě toho jsou to ale také jména tanečních sestav, které viděl zaplněný sál hradišťského Klubu kultury v sobotu večer.

Svůj taneční um tam předvedli členové hradišťského tanečního klubu Rokaso a kroměřížské Gradace v programu Showdance 2012 aneb když hvězdy tančí. Diváci nadšeně tleskali každému vystoupení, protože se skutečně bylo na co dívat.

Večer zahájil vystoupením Piráti z Karibiku domácí taneční klub, po něm se již střídali páry jednotlivých klubů. Návštěvníci viděli swingové, rockenrolové nebo waltzové kreace. Přenesli se s tanečníky do Chicaga, New Yorku, Velké Británie nebo naopak do starověkého Řecka.

Přítomní mohli obdivovat také um juniorských vícemistrů České republiky ve standardních tancích pro rok 2012 Tomáše Přikryla a Sabinu Kocmanovou s show Hannah Montana nebo mistry České republiky ve standardních tancích pro rok 2012 Jana Kotka a Janu Dostálovou s vystoupením Haleluja.

Celým večerem prováděla moderátorka Bára Majíčková z rádia Kiss publikum a tanečnice, trenérka a choreografka tanečního klubu Gradace Kroměříž Alena Starečková.