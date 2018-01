V Hostějově, nejmenší obci na Slovácku, sečtou hlasy za dvě minuty

Do nejmenší obce Uherskohradišťska, Hostějova, přišlo v pátek do 18.30 hodin pětatřicet procent z 34 zapsaných voličů. Voleb se kvůli nízkému věku nemohlo zúčastnit šest dětí a mladistvých do 18 let.

Nízké volební účasti se ani při volbách prezidenta neobávají. „V naší obci chodí ke všem volbám nad 80 procent voličů. Z nich nejstarší je devětaosmdesátiletý Rostislav Vaculík" informoval předseda volební komise Filip Vaculík (25). Poznamenal, že i jeden volič, který k volbám nepřijde, dělá hodně procent. V pátek v 18 hodin, a to po mši svaté v Osvětimanech přišla odevzdat svůj hlas nové hlavě státu starostka obce Antonie Vaculíková se svým manželem. Koho z devíti kandidátů volila, s tím se vůbec netajila. „A proč také? Už několik dnů mám na svém facebooku, že mým prezidentem je jednoznačně Pavel Fišer. Nikoho nechci ovlivňovat, ale jsem přesvědčena o tom, že náš národ je rozumný a zvolí si z těch devíti kandidátů toho nejlepšího, který bude zastávat funkci prezidenta," řekla bez okolků starostka Hostějova. Volbu prezidenta prý hodně prožívala. Pohoršeně kroutila hlavou nad tím, že na internetu se v minulých dnech šířila falešná zpráva o tom, že do druhého kola prezidentských voleb automaticky postupuje současná hlava státu. „Byla to lživá zpráva, která údajně existovala i ve formě letáků. Autoři takových zpráv se dopouštěli trestného činu," konstatovala první žena Hostějova. Jako věřící občanka vyzvala lidi, aby se modlili za český národ, jeho stávajícího a nového prezidenta. A koho by volila v případě, že by prezident nebyl zvolen hned v prvním kole a nebyl to zrovna ten, kterému fandí, a to Pavel Fišer, odpověděla. „Na tuto otázku odpovím až po vyhlášení výsledků voleb a po důkladném zvážení. Já totiž neuznávám nejrůznější předvolební prognózy, kdo bude vítězem jakýchkoliv voleb. Ty výsledky mohou být značně zmanipulované," připustila starostka Hostějova. Nepokrytě dala najevo, že prezident republiky má být nejen vzdělaný, ale také moudrý, čestný a pravdomluvný. „Jde přece o službu lidem, nikoliv mamonářům a prospěchářům. To ten můj prezident, kterému jsem dala svůj hlas, splňuje," dušovala se Antonie Vaculíková. Jak si čtyřčlenná volební komise mezi příchodem jednotlivých voličů krátila čas? „Ženy si vyprávěly, já je poslouchám," řekl s úsměvem předseda volební komise. Ta prý bude mít po skončení voleb sečteny odevzdané hlasy pro uchazeče o prezidentský post za pouhé dvě minuty.

Autor: Zdeněk Skalička