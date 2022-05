Řeč je o tradičních řemeslnících, kteří skrze přírodní materiály hledají a nacházejí užitek a krásu ve své každodenní tvořivé práci. A právě tito mistři pradávných oborů jsou hlavními protagonisty nového šestidílného televizního seriálu Bohatství ukryté v tradici z dílny regionální televize TVS.

Už o Velikonoční neděli odvysílala televize TVS první premiérovou epizodu nového televizního seriálu Bohatství ukryté v tradici. Ústředním motivem každého z šesti dílů jsou různé přírodní materiály, z nichž pod rukama osmnácti zkušených řemeslníků vznikají úchvatné originální výrobky.

Jedna z tvůrců seriálu a autorka scénáře Kateřina Nosková o více než roční práci v terénu říká: „Všichni tvůrci, se kterými jsme se díky natáčení setkali, mají společné jedno – upřímnou lásku k řemeslu. A pak také pokoru, trpělivost a snahu naučit řemeslo zase někoho dalšího, aby nezaniklo. Mnozí z našich hrdinů to dokonce berou jako své poslání, protože oni sami řemeslo převzali od svých předků a jsou pokračovateli významné rodinné tradice.“ Snad se jim to nakonec podaří, ale lehké to určitě nebude. Z úst prakticky všech řemeslných mistrů tvůrci seriálu slyšeli, že se sice občas objeví někdo, kdo by měl o řemeslo zájem, ale jakmile si to vyzkouší, rychle zase zařadí zpátečku. Tradiční řemeslo je totiž časově náročné, fyzicky namáhavé a penězi nezaplatitelné.

Tvůrci pořadu se domnívají, že jejich práce bude zhodnocena až časem. „V úterý 29. března zemřel ve věku 89 let pan František Zuska ze Zlína, jeden z řemeslníků, kterého jsme ještě zachytili při práci. Zabýval se výrobou slaměných ozdob. Je důležité tyto krásné lidi a jejich životní příběhy dokumentovat, protože v mnoha případech jsou jedněmi z posledních, kteří u nás své řemeslo ovládají a provozují,“ myslí si producent seriálu Jan Dudek.

I proto se televize TVS už teď rozhodla požádat Zlínský kraj o podporu druhé řady seriálu. V případě úspěchu tak tvůrci zaznamenají dalších osmnáct řemeslníků, kteří v regionu jihovýchodní Moravy stále tradiční řemesla udržují.

Pořad Bohatství ukryté v tradici podpořil v roce 2020 Zlínský kraj z fondu Programu podpory audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji.

Seznam epizod:

1. díl - ZDOBENÍ KRASLIC

- Marie Sekaninová – Vyškrabované kraslice

- Zdeňka Rajsiglová – Slámové kraslice

- Marie Vlčková – Batikované kraslice

2. díl - PROUTÍ

- Jiří Ondřej – Výroba březových metel

- Dana Ptáčková – Košíkářství

- Romana Jablunková – Košíkářství

3. díl - SLÁMA A KUKUŘIČNÉ ŠUSTÍ

- Marie Bilíková – Výrobky z kukuřičného šustí

- Jaroslav Němec – Výrobky ze slámy

- František Zuska – Výrobky ze slámy

4. díl - KŮŽE

- Jiří Hýža – Výroba krojové obuvi

- Petr a Zlatuše Hejdovi – Výroba krojové obuvi

- Petr Mužík – Výroba oděvních doplňků z oblasti Valašska (krpce, opasky, kotule)

5. díl – TEXTIL (ŠITÍ KROJŮ)

- Vladislava Hrubešová – Šití a zdobení valašských krojů

- Gabriela Mahdalová – Šití a zdobení slováckých krojů

- Eva Kašparová – Šití a zdobení krojů

6. díl - DŘEVO

- Josef Fryzelka – Bednářství

- Jiří Mahr – Řezbářství a vylévání dřeva horkým cínem

- Augustin Krystyník – Kolářství

Tvůrci pořadu:

Scénář a režie: Kateřina Nosková

Kamera: Slávek Hanáček, David Roubínek, Michal Rolenc

Střih: David Roubínek

Grafika: Dominik Tyl, Mojmír Maňásek

Komentář: Josef Kubáník

Odborná spolupráce: Marta Kondrová

Producent: Jan Dudek

Produkční: Soňa Balíčková

Vysílání v regionální televizi TVS:

neděle 17. 4. 2022 (18:00) - Zdobení kraslic

neděle 24. 4. 2022 (18:00) – Proutí

neděle 1. 5. 2022 (18:00) – Sláma a kukuřičné šustí

neděle 8. 5. 2022 (18:00) – Kůže

neděle 15. 5. 2022 (18:00) – Šití krojů

neděle 22. 5. 2022 (18:00) – Dřevo

Všechny epizody pořadu najdete on-line na webu itvs24.cz.

autor: Arnošt Bedrník