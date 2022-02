V doprovodu skřítka Zvídálka alias Petry Tománkové, programové pracovnice muzea, zavítaly děti do stálé expozice Galerie, která je věnována umění jihovýchodní Moravy. Tam se posadily na polštáře k sezení na zemi a zaposlouchaly se do vyprávění Petry Tománkové o tom, co je to portrét, jak vzniká a jaké může mít podoby.