Návštěvníci, mezi nimiž byl také senátor Ivo Valenta, si odsud mohli domů odnést třeba hotová povidla, líznout si rozvařené sladkokyselé lepkavé tekutiny, anebo se jen dívat, jak je potřeba při proměně trnek v povidla míchat pomocí táhla a prostřednictvím dřevěného měsíčku v kotli bublající hmotu, aby se nepřipálila a pozvolna houstla.

A zatímco v černé kuchyni někdejšího mlýna z roku 1763 povidla pozvolna nabírala tu správnou barvu, chuť i vůni, na nádvoří areálu příchozí bavili kromě muzikantů a zpěváků Dolněmčanské pětky, členů mužského pěveckého sboru Dolněmčané a místních Tetiček, také Tetičky z Kunovic i pěvecký sbor Mužáci z Korytné.

Postup při tradičním vaření trnek v Dolním Němčí Na Mlýně:

• Nejdříve se postaví do kotle dřevěný měsíček, jímž se v něm pomocí táhla míchají trnky. Ještě před tím ale, aby se nepřipálily a měly se na čem rozpouštět, je nutné měsíček potřít ze spodní strany silnou vrstvou sádla.

• Pak se do kotle nasype malé množství trnek na rozpuštění a zatopí se suchým dřevem. Při tom se musí neustále otáčet měsíčkem (zatím ještě bez táhla), aby se trnky v kotli nepřipálily.

• Po rozvaření této dávky se do kotle nasype zbylé množství trnek a to se za stálého míchání (již pomocí táhla) zhruba tři hodiny vaří.

• Po uplynutí této doby se vařené trnky vyberou z kotle. Před tím je však nutné snížit teplotu kotle, aby se neroztavil a trnky nepřipálily. To se dělá tak, že se z ohniště vyberou žhavé uhlíky a pod kotel se strčí věcheť (skroucená natrhaná vysoká tráva namočená ve vodě). Po ochladnutí se rozvařené trnky přelévají z kotle přes plechové cedidlo (hmota se pasíruje pomocí krátkého březového koštěte) do větší nádoby. Od této chvíle se vařené tekutině začíná říkat lízačka.

• Po přepasírování se lízačka nalije zpět do kotle, pod nějž se vrátí rozžhavené uhlíky. Pak se za neustálého míchání vaří do té doby, než se z lízačky stanou povidla, což to trvá zhruba dalších pět hodin, podle intenzity topení.

• Po uplynutí této doby se musí opět snížit teplota v kotli. Povidla se následně vyberou z kotle a nalijí se třeba do menších sklenic.