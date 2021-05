S jakým rozpočtem obec Hostějov bude hospodařit v roce 2021?

Obec hospodaří s rozpočtem vyrovnaným. Pro letošek plánujeme nějaké investice a tím pádem nám příjmy nepokryjí všechny výdaje. Rozpočtové výdaje tedy činí milion 137 tisíc korun, ale příjmy jen 802 tisíc korun. Těch 335 tisíc kryjeme z úspor.

Jak velkou rezervu úspor ještě máte?

Díky novému rozpočtovému určení daní, které před několika lety prosadilo Sdružení místních samospráv, se nám daří šetřit, abychom měli na investice. Bez dotací však nemůžeme realizovat naše plány. Pokud se podaří zrealizovat plánované investiční akce, zbyde nám něco přes půl milionu korun. U menších obcí je velmi těžké rozpočet sestavit. Zatímco větší obce sestavují rozpočet na desetitisíce a statisíce, u nás je to na tisíce a musíme doslova hledět na každou korunu. Musíme poctivě hospodařit a hodně šetřit.

Vy jste starostka neuvolněná…

Ano, starostuji při své vlastní práci a není to jednoduché. Za ty roky si troufám říct, že i tak malé obce, jako je Hostějov, potřebují starosty v uvolněné funkci. Stát v čele obce dnes znamená mít pomalu právnické minimum, být dobrý ekonom, rozumět i stavařině a mít také dobrý vztah k přírodě a životnímu prostředí. Ráda bych brzy přenechala starostování mladším, kteří tady trvale žijí a hodlají zde bydlet i nadále, jsou schopni se o obec postarat, mají tendence pro obec něco udělat, zajímají se o ni a mají k tomu i schopnosti.

Kolik domů v Hostějově máte?

Máme celkem 32 čísel popisných, ale dva domy jsou po demolici. Takže je v Hostějově 30 domů. Z nich asi polovina je trvale obydlených a druhou polovinu vlastní chalupáři. Většinou se jedná o místní rodáky, kteří se snaží o majetky svých předků postarat.

Co považujete ve své funkci za svoji úspěšnou aktivitu, a co vám naopak chybí dotáhnout do zdařilého konce?

Úspěchem je to, že dokážeme z tak malého rozpočtu ušetřit na naše malé investice. Šetříme na odměnách i na cestovném, které si neúčtuji. Do zdárného konce bych ještě chtěla dotáhnout započaté projekty a také komplexní pozemkové úpravy, především realizaci plánu společných zařízení.

Jak obec Hostějov zvládla covidový rok 2020 a v čem vám pandemie zhatila plány ze všeho nejvíc?

Covidová pandemie nikterak nezpomalila chod obce. Značně omezila setkávání lidí. Nemohli se konat obecní akce ani rodinné oslavy a svatby, k čemuž lidé využívají místní kulturní dům. O Vánocích se nemohla uskutečnit tradiční Štěpánská zábava.