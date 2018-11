V čele Hradiště znovu Blaha. Město bude mít nově tři místostarosty

Křehká koalice zafungovala. Uherské Hradiště tak má od pondělí 5. listopadu nové vedení, které vzešlo z výsledků letošních komunálních voleb. Město povede i v dalších čtyřech letech Stanislav Blaha (ODS), kterému budou krýt záda hned tři místostarostové.

Starosta Stanislav BlahaFoto: DENÍK/repro

Kromě uvolněného Ivo Frolce (KRUH) to budou ještě neuvolnění místostarostové Čestmír Bouda (KDU-ČSL) a Jaroslav Zatloukal (ODS).

Vedení města se pak bude spoléhat na koalici stran ODS, KRUH, KDU-ČSL a TOP09, které mají dohromady těsnou většinu čtrnácti ze sedmadvaceti zastupitelů.

„Od dnešního dne jsem oficiálně znovu starostou Hradiště - chtěl bych za to poděkovat hlavně vám. Na Hradišti mi vždycky záleželo, už jako malému klukovi. Chtěl jsem vědět, kde se co opraví a jak se bude řešit ten který problém. Moje práce je tak opravdu mým koníčkem a doufám, že to je vidět,“ dodal na sociální síti ke svému znovuzvolení starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Na úzkém vedení města se kromě něj a místostarostů budou podílet v podobě členů rady i Jiří Duďák (ODS), Pavlína Jagošová (ODS), Blanka Rašticová (KRUH), František Rochovanský (KDU-ČSL) a Zuzana Vandame (TOP09).