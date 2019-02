Částkov – Mačkat se ve stísňujících prostorech společenské místnosti či herny, které se obě nacházejí v budově obecního úřadě v Částkově, bude brzy pro tamní obyvatele minulostí. Vedení obce se totiž rozhodlo dvě místnosti propojit a získat tak sál o velikosti 22×7 metrů.

Obecní úřad v Částkově brzy nabídne větší kulturní vyžití. | Foto: OÚ Částkov

„Když se na úřadě sešlo kolem sedmdesáti lidí, přestávaly jim už tyto místnosti stačit. Když je však spojíme, pohodlně se tam vejde i stovka návštěvníků," uvedl starosta Částkova Pavel Štěpančík. Podle jeho slov se doposud v budově obecního úřadu konalo přibližně deset akcí za rok. Toto číslo by se díky úpravám mohlo časem zvýšit. „Uvažujeme i nad tím, že by se v nové místnosti mohly uskutečnit i obecní hody," doplnil Pavel Štěpančík. Budovu dále čeká zateplování, statické zpevnění a výměna topení a jeho zdrojů.

Práce za 5,5 milionu by měly začít, jakmile se ustálí počasí a teploty nebudou klesat pod stupeň mrazu. Nejpozději se však dělníci vrhnou do práce v posledním březnovém týdnu a hotovo by mělo být do konce června. Omezení provozu obecního úřadu se však obyvatelé Částkova obávat nemusí. „Ten zůstane nepřerušen," ujistil starosta obce.