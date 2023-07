Sváteční dnem pro občany Buchlovic byla třetí červencová sobota, kdy se zde konalo setkání buchlovických stárků. Žhnoucí slunce, vymetená obloha a teplota 35 stupňů doprovodily od hasičské zbrojnice na náměstí Svobody sto osmdesát krojovaných. V čele kráčeli a vyhrávali muzikanti dechovky Buchlovjané.

V Buchlovicích se uskutečnilo jedinečné setkání hodových stárků | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Tropická teplota přivítala na buchlovickém rynku všechny stárky, hodovou chasu, místní i přespolní krojované, příznivce folkloru a pěkných moravských písniček. Jim všem popřáli moderátoři buchlovického setkání stárků, Hana Andrlová s Jiřím Vycudilíkem, dobrý den. Než se na rynku začal odvíjet bohatý kulturní program, vyjádřili krojovaní i civilisté minutou ticha úctu k památce zesnulých stárků, hodařů a organizátorů buchlovických hodů.

Poté pozdravila účastníky akce starostka Buchlovic Pavla Večeřová a starosta tamního sboru dobrovolných hasičů Martin Lukeštík.

Bez peněz do hospody nelez aneb Kde v Hradišti nepochodíte s platebními kartami

„Je prom mě milou povinností vám oznámit, že historicky první cenu starostky buchlovického městyse dnes získává paní Zdeňka Blažková, krojařka, které prošly rukama snad všechny kroje. A není snad jediné hodařky, která by od ní neměla ušitý nebo nažehlený kroj či jeho součást,“ řekla Simona Dvouletá, předsedkyně kulturní komise buchlovického městyse. Kytici, dárek a pamětní list předala paní Blažkové první žena Buchlovic Pavla Večeřová.

„Rádi dnes vítáme a oceňujeme nejstarší hodový stárkovský pár – Jaroslavu Gregorovou Tomeškovou a Štěpána Daňhela, kteří byli mladšími stárky v roce 1953, kdy byly v městyse obnoveny hody. Na pódiu stanuli také manželé Barbora a František Zapletalovi, kteří jsou už devět let hlavními organizátory martinských hodů v Buchlovicích,“ sdělila moderátorka akce Hana Andrlová.

Pak následoval slavnostní přípitek a rynkem zaznělo: „Ať žijí letošní 71. buchlovské martinské hody s právem 11. a 12. listopadu 2023!“

„Ale co by to byly za hody bez hodové chasy. Srdečně tu dnes vítáme úřadující stárky buchlovických hodů, bratry Karáskovy, Huberta a Matěje, a mladší stárku Kristýnu Andrlovou. Starší stárka Nikol Fialíková je v současné době v zahraničí,“ nechal se slyšet moderátor Jiří Vycudilík.

Podotkl, že tance z Buchlovic, které diváci na rynku viděli, sesbírala a v roce 1966 zapsala Milada Bimková. Z těchto tanců bylo sestaveno pásmo pro buchlovické martinské hody, které se od roku 1998 se tančí pravidelně. Nejinak tomu bude i letos.

„O krásnou třicetiminutovou podívanou se postaral dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic. V současné době jej navštěvuje 30 dětí a vedoucími souboru jsou Lenka Rašticová s Taťánou Vráželovou,“ řekla Hana Andrlová. V programu se představila dechovka Buchlovjané, s níž zpívala starostka městyse Pavla Večeřová a Petr Badin. Dále účinkoval folklorní soubor Pentlička z Boršic, cimbálovka Oskoruša a Folklorní studio Buchlovice, který působí na folklorní scéně již 30 let. V roce 1998 se stalo Laureátem MFF Strážnice.

Nová kniha o Břesteckém pinklu je na světě. Pokřtili ji na 20. ročníku festivalu

Po fotografování krojovaných v zámeckém parku následovalo slíbené překvapení. Bývalí stárci v průřezu od roku 1973 do roku 2008 zatančili v choreografii Petry Kropáčové hlucké tance.

„Ke společnému vystoupení Staré gardy je přemluvila Eliška Petrášová. Trénovali od poloviny května pod mým vedením. Pro jejich vystoupení jsem vybrala hlucké vykopávané, které bývaly v minulosti častou součástí hodových tanců v Buchlovicích,“ prozradila Petra Kropáčová.

V průběhu celého pořadu si mohli lidé prohlédnout výstavu fotografií v sále U Páva, která mapovala rok po roku konání martinských hodů v Buchlovicích. Pro slavnostní příležitost a pro upomínku na setkání stárků byly vyrobeny skleničky s buchlovským motivem. Ti, co byli v historii buchlovických hodů alespoň jednou buchlovickým stárkem nebo stárkou, si mohli skleničku vyzvednout v hasičském stánku, ostatní zájemci si ji mohli zakoupit za symbolickou padesátikorunu.