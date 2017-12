V Buchlovicích budou podruhé schvalovat dům pro seniory

Přibližně o rok se posune očekávaná výstavba bytového domu pro seniory s obchodem v Buchlovicích, jehož projekt představil obci letos v dubnu místní podnikatel Pavel Krystýnek.

Svou polohou by měl nahradit stávající obchod mezi ulicemi Komenského a Řadová. Ačkoliv napoprvé i přes negativní stanovisko rady obce záměr na vybudování objektu zastupitelstvem prošel, kvůli administrativnímu pochybení se musí projednávat v prosinci znovu. To však celý projekt minimálně o rok zbrzdí.

„Chci v Buchlovicích postavit dostupné bydlení pro samostatné seniory. Půjde o nové a bezbariérové byty s regulovaným nájemným. Byty budou do velikosti padesát metrů čtverečních. V nově vzniklém bytovém domě bude zachována prodejna potravin,“ objasnil Pavel Krystýnek.

Přestože byl záměr domu pro seniory a odprodeje pozemku na zastupitelstvu v září schválen, v prosinci se bude projednávat ještě jednou.

„Nikdo z přítomných si ve chvíli hlasování neuvědomil, že dokumenty měly být před rozhodnutím vyvěšeny čtrnáct dní na úřední desce. To jsme v současnosti napravili, a tak musí vše proběhnout ještě jednou,“ popsal důvody opakovaného hlasování místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský.

Zažádat o dotace, které jsou pro stavbu stěžejní, se však tím pádem už letos nepodaří, což realizaci bytovky minimálně o rok posune.

Bytový dům pro seniory bude mít regulované nájemné a o jeho osazenstvu bude informována také obec.

Celkově by tak mohlo vzniknout až dvanáct nových bytů pro nájemníky starší pětašedesáti let. Takovým způsobem pak bude bytový dům fungovat minimálně dalších dvacet let.