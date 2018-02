V Brodě se bude bruslit minimálně do 25. února

Až do jarních prázdnin si budou moct jít zabruslit na Masarykovo náměstí do Uherského Brodu nejen tamní obyvatelé. Radnice se rozhodla prodloužit dobu fungování kluziště minimálně do 25. února.

Kluziště v Uherském BroděFoto: Jiří Sladký

"Při letošní teplé zimě, která moc zimních sportů nenabízí, je to jistě příjemné využití volného času," pousmála se mluvčí brodské radnice Elen Sladká. Plochu o rozměrech deset na dvanáct metrů se město rozhodlo koupit za přibližně milion a půl na tři roční splátky. Záruka na něj je 12 let.

Autor: Blanka Malušová