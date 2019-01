Břestek - Čilý pracovní ruch vládl o víkendu na pětisetmetrovém rekonstruovaném průtahu Břestkem. Z jeho omlazení mají radost nejen tamní občané, ale i řidiči, kteří obcí projíždějí ve směru na Buchlovice nebo opačným na Tupesy. Oprava silnice byla ukončena dva měsíce před plánovaným termínem jejího dokončení.

V sobotu a v neděli dostala vozovka novou obrusnou vrstvu. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Předmětem díla byla rekonstrukce vozovky části silnice III/4222 mezi obrubami v průjezdním úseku obce. Začátek obnovovaného úseku byl mezi křižovatkou silnic III/4222 a III/4223 ve směru na Buchlovice. „Zmíněná silnice byla v daném úseku pěti set metrů v havarijním stavu. Bylo ji potřeba odvodnit, zejména v zatáčkách rozšířit a pod bývalým areálem zemědělského družstva vybudovat železobetonovou opěrnou zeď," uvedl břestecký starosta Jindřich Krušina.

Stavební práce probíhaly za částečné uzavírky, doprava byla řízena světelným signalizačním zařízením. Pouze ve dnech 23. až 25. září byla silnice III/4222 úplně uzavřena kvůli pokládání obrusné vrstvy. Objízdná trasa byla vedena přes Tupesy, Zlechov, Buchlovice.

„Na třetině silnice byla provedena výměna živičného krytu včetně šířkové úpravy na šest metrů. Na dalším úseku v délce 330 metrů byla vyměněna celá konstrukce a vozovka byla rozšířena na šest metrů," informoval Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje. Odvodnění silnice bylo vyřešeno dešťovými vpustmi a přípojkami připojenými do stávající kanalizace, na konci úseku do stávajícího odvodňovacího rigolu. Zemní pláň byla odvodněna trativody. Součástí akce byla stavba pětašedesátimetrové železobetonové opěrné zdi, která bude opatřena svodidly a zábradlím.

Souběžně s rekonstrukcí silnice probíhala po její pravé straně ve směru na Buchlovice i realizace stavebního objektu investora obce Břestek. „Po pravé straně silnice ve směru na Buchlovice budujeme chodník pro pěší v délce 400 metrů, který tam nikdy nebyl. Dokončen by měl být do dvou měsíců," čišela jistota ze starosty Břestku. Zatímco stavba silnice přijde na 7,6 milionu korun, vybudování chodníku by podle slov starosty Krušiny mělo přijít na dva miliony korun.

Finanční injekci na vybudování chodníků a výjezdů z místních komunikací na omlazený silniční průtah ve výši 901 tisíc korun připutuje do Břestku z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, zbytek uhradí obec ze své vlastní kasy. „Konečně budeme mít silnice přes obec v pořádku. Loni jsme v úseku 500 metrů rekonstruovali silnici a vybudovali nový chodník ve směru k Balonovému centru. Ještě nás čeká opravit silnici k Chabaním, ale tam půjde jen o její celoplošnou vysprávku," dodal Jindřich Krušina.