V Bojkovicích chtějí postavit kolumbárium

Posledních 17 volných hrobových míst mají volných na hřbitově v Bojkovicích, urnových schránek je k dispozici 11.

Kolumbárium by mohlo vzniknout v roce 2019.Foto: Deník / Malušová Blanka

Město proto pomalu přemýšlí, co s kapacitou místa posledního odpočinku.

Řešením by podle vedení obce byla výstavba kolumbária u zadní strany smuteční síně.

Město má vypracovanou už studii, kterou by letos chtělo převést do konkrétního projektu, k jeho realizaci by pak mohlo dojít v roce 2019.

"Jeho kapacita by měla být 56 schránek. V případě vyčerpání i tohoto počtu, je na našem hřibově asi pět desítek opuštěných hrobů," uvedl starosta Bojkovic Petr Viceník s tím, že hroby jsou opuštěné už desetiletí.

To nejsou ale jediné plány Bojkovic s hřbitovem, už letos by tam měl vzniknout přístřešek pro muzikanty, aby jim v případě nepříznivého počasí nepršelo do not.

Postupně by pak město chtělo také nadstřešit a vyměnit vchod do smuteční síně a upravit zeleň na hřbitově.