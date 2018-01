V Blatničce se pokusí překonat zelový rekord

Již třikrát byl zapsán do České knihy rekordů rekord v počtu nejvíce získaných vzorků při koštu kysaného zelí. Nejprve v roce 2009 ve Velké nad Veličkou, kde místní nadšenci nasbírali 79 vzorků. Město „jízdy králů“ Hluk se zapsalo touto vitamínovou bombou hned dvakrát.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michael Lapčík

V roce 2011 už bylo na stolech ke koštování 173 vzorků a o rok později na hlucké tvrzi bylo zapsáno do rekordů číslo 177.

Tuto sobotu 20. ledna od 14.00 hodin se o čtvrtou změnu pokusí pořadatelé 8. ročníku koštu O nejlepší kysané zelé na Slovácku v Blatničce. 154 vzorků této kyselé pochoutky bohaté na vitamin C se chutnalo vloni.

„Po loňském úspěšném ročníku jsme se rozhodli, že letos jdeme na rekord. Věřím, že tímto také propojíme celé Slovácko, a to je ono, oč tu běží! Byla bych ráda, kdyby náš kulturní dům v Blatničce provonělo alespoň 300 vzorků kysaného zelí,“ říká s přáním magického čísla Jarmila Hrušková, starostka obce na Ostrožsku.

„Přizpůsobili jsme tomu oproti minulosti i dřívější, lednový termín konání akce. Do soutěže jsme také vyzvali příhraniční regiony ze Slovenska, Myjavské Kopanice a Záhorí. Výrobce ze Slovácka ale můžu uklidnit, že pokud vyhraje jejich vzorek zelí či ze vzdálenějších oblastí republiky, určitě si neodnese první cenu-tradiční kamenný zelák. Ten už patří podle názvu akce na Slovácku. Vyhrazujeme si tím právo konečného verdiktu. Pochopitelně cena je připravena i pro tohoto případného nejlepšího „zelara“,“ doplňuje spolupořadatel koštu, Antonín Vrba.

Kromě koštování různých chutí kysaného zelí, ne sterilizovaného, je připraven i bohatý doprovodný folklorní program.

„Obec Blatnička už je jednou zapsaná v České knize rekordů, a to z roku 2012, kdy obec slavila 650. výročí od první zmínky o obci. Tehdy se jednalo o akci, že se do krojovaného průvodu seřadilo více účastníků, než měla tehdy obec Blatnička trvalých obyvatel. Byla to taková třešnička na dortu, ale žila tím celá obec,“ poznamenala ještě starostka Jarmila Hrušková.

SBĚRNÁ MÍSTA VZORKŮ ZELÍ V OKRESE UHERSKÉ HRADIŠTĚ

(sklenice uzavřené omniovky 0,7 l, nahoře na etiketě uvedené jméno, příjmení a bydliště dárce)

OSTROŽSKO:

MĚSTSKÝ ÚŘAD v Hluku (do 19.1. do 12.00 hodin)

UHERSKOHRADIŠŤSKO:

KUSÁKOVO ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ v Ostrožské Nové Vsi (do 19.1. do 12.00 hodin)

REDAKCE SLOVÁCKÉHO DENÍKU v Uh. Hradišti - Havlíčkova 160 (do 19.1. do 12.00 hodin)

POTRAVINY DUHA v Hluku - Náměstí Komenského 147 (do 19.1. do 15.00 hodin)

UHERSKOBRODSKO:

DŮM KULTURY v Uh. Brodu - vrátnice, Mariánské nám. 6187 (do pátku 19.1. do 15.00 hodin)

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově, Vlčnov 186 (do 19.1. do 14.00 hodin)

OBECNÍ ÚŘAD Vlčnov (do 19.1. do 14.00 hodin)

OBECNÍ ÚŘAD Strání (do 19.1. do 12.00 hodin)

Doporučujeme všem dárcům:Připravte vzorek až těsně před vypršením vypsané hodiny sběru (ideálně čtvrtek, pátek, sobota)! Zbylé vzorky darujeme do nějakého stravovacího zařízení - na kyselicu! Všem děkujeme za spolupráci!