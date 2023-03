Sezona výstav a koštů vín je tady. Milovníci vína opouštějí teplé kouty obývacích pokojů a míří na některou z výstav vín nebo na jejich ochutnávku. Uplynulou sobotu třeba do Babic na první, degustátory nehodnocený košt.

V Babicích pořádali historicky první degustátory nehodnocený košt vín; sobota 11. března 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Na výstavách vín se víno nejen koštuje, ale také se o něm hovoří. Ostatně, je tam s kým si o víně popovídat.

Košt vína, byť v Babicích byl o druhé březnové sobotě nehodnocený, měl přínos zejména pro ty, kteří chtějí vínu trochu rozumět a něco se od zkušených vinařů dozvědět.

„Dva roky nám covid nedovolil uskutečnit výstavu vín. A nyní je velký problém sehnat degustátory na hodnocení před výstavou. Domluvili jsme se tedy, že letos zkusíme uspořádat nehodnocený košt,“ vysvětlil hlavní pořadatel Petr Obdržálek.

Nehodnocený košt neznamená žádný "hurá systém"

Dodal, že podle toho, jaké budou na košt vín ze strany návštěvníků ohlasy, podle toho se v příštích letech pořadatelé zařídí. „Nehodnocený košt není takzvaný hurá systém, kdy se ve 13 hodin otevře výstava a návštěvníci mohou chutnat jako při hodnoceném koštu ta nejlepší vína, kterým degustátoři přisoudili tituly šampionů nebo zlaté medaile,“ vysvětlil Petr Obdržálek.

Vyznavači vína chutnali v sobotu podle odrůd a podle znalosti toho či onoho vinaře. Svého šampiona si hledali sami, třeba až do kone akce. A to bylo to pravé a poklidné ochutnávání vína.

„Nejvíc bylo ryzlinku rýnského a veltlínského zeleného. Návštěvníci mohli ochutnat čtyři vzorky ze Šakvic na Břeclavku a 140 vzorků vín ze 13 obcí východní Moravy,“ vypočítal Petr Obdržálek.

„Zkusili jsme stáhnout katalog do mobilního telefonu a v aplikaci hodnotit vína podle QR kódu. Kolik ten či onen vzorek ochutnalo lidí, to se v aplikaci ukazovalo. Návštěvníkům, kterým se tento způsob hodnocení nezamlouval, zůstali u tištěného katalogu, v němž mohli ochutnané vzorky bodovat,“ poznamenal Petr Obdržálek.

U vína si návštěvníci výstavy povídali, vládla na ní velmi srdečná atmosféra. První tři hodiny se koštovalo, teprve pak přišla podpořit náladu ještě cimbálová muzika.

S přípravou výstavy pomáhala celá rodina

„V Babicích už moc mladých vinařů není. Proto jsem rád, že starší vinaři nám na výstavu nějaký ten vzorek poskytli. Sesbíral jsem od nich 144 vzorků vín a pozval je na košt, pořádaný za podpory obce, zahrádkářů a vinařů. Bylo na něm 102 vzorků bílých, 37 červených a 5 růžových vín. Těší mě, že se ho ti starší vinaři zúčastnili,“ neskrýval radost Petr Obdržálek, jemuž při přípravě významně pomáhala celá rodina.