Dvoudenní festivalový program s názvem Veligrad 2022 aneb Boj o hradiště se začal odvíjet v sobotu 13. srpna úderem 11. hodiny, a to otevřením slovanského hradiště a ukázkami dobového života.

„V archeoskanzenu se utábořilo bezmála 300 účinkujících mužů, žen a dětí z oživených historických skupin Česka a Slovenska. Sto třicet z nich bylo bojovníků v historických uniformách,“ uvedl Jaroslav Křivánek, jednatel zapsaného spolku Velkomoravané.

V oživeném slovanském hradisku se mohlo v sobotu imaginárně přenést do doby Velké Moravy rekordních 1700 návštěvníků, kteří se dočkali stejně jako v minulých ročnících bohatého doprovodného programu. Historického tržiště, ukázek dobového života a řemesel v podání účinkujících, vystoupení čtyř bojovníků na koních a dětské bitvy řízené vládcem Velkomoravanů Jaroslavem Křivánkem.

„Při dětské bitvě jsme dnes zaznamenali druhý rekord. V historii akce Veligrad se jí zúčastnilo 158 chlapců a děvčat ve věku od tří do 14 let. Bylo jich o 90 více, než byl dosavadní rekord,“ poodhalil šéf Velkomoravanů Jaroslav Křivánek účast kluků a holek na úsměvné dětské bitvě. Pro ni bylo připraveno na sto štítů a stejný počet nezraňujících zbraní, s nimiž kluci a holky tloukli bránící se vojáky.

Zlatým hřebem sobotní akce byla raně středověká bitva o Veligrad 2022 - Boj o hradiště, jejíž scénář se v 17. ročníku opíral o skutečnou historickou událost. Tou byla zápletka o pádu Rostislava a nástup Svatopluka na knížecí stolec.

„Letošní děj boje o hradisko se odehrával v letech 869 až 870. Rostislav, vládce Moravanů, se dostal do sporu se Svatoplukem, což byl sice jeho podřízený, ale byl to vládce na Nitransku. A my víme, že v roce 869 proběhl velký vpád

Franckých vojsk několika směry. Jeden táhl proti Rostislavovi a druhý proti Nitravě,“ přibližoval postupně divákům historickou zápletku Luděk Galuška, moravský archeolog, byzantolog a publicista, jenž je od roku 2015 vedoucím Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea.

Luděk Galuška je spoluautorem projektu Archeologický skanzen Modrá – opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví, realizovaného v roce 2004.

Téměř hodinový děj vrcholil tím, že Rostislav si všímá, že začíná být obklíčen. Stáhne proto své bojovníky a vytváří obranný kruh. Svatopluk zároveň rozkazuje do útoku! Spodní linie bojovníků taktéž vyráží na zteč. Umírá spousta Svatoplukových bojovníků, ale všichni bojovníci Rostislavovi. Když Rostislav naznal, že již nemá žádnou šanci na vítězství, vydal se sám do rukou Svatoplukových.

Po dramatickém souboji knížete Svatopluka alias Jaroslava Křivánka s Rostislavem, jehož roli na sebe vzal Ondřej Stýskal, děkovačce bojovníků divákům, kteří si festival nenechali ujít, následovaly mezi palisádami slovanského hradiště ukázky tréninkových bojů v liniích, v kruzích zrady a cti, při nichž ale netekla krev.