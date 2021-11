Tradiční možností k pronesení názorů se 17. listopadu staly oslavy Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii v Uherském Hradišti. Svátek si tam připomnělo několik stovek lidí u „Rozárky“ na Mariánském náměstí, kde nechyběla pěvecká kulisa Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Uherské Hradiště VIVA LA MUSICA pod vedením Jakuba Tomaly.

17. listopad 2021 v Uherském Hradišti | Video: Deník/Pavel Bohun

Uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha poukázal na to, že letošní listopad je od revoluce prvním, kdy už v Parlamentu nesedí ani jeden komunista. „Dvaatřicet let po revoluci jsme rozhodli, že o budovatelské řeči a zpochybňování minulosti z úst komunistů už není zájem,“ řekl starosta a upozornil na to, že vyrovnávání s historií je složité.