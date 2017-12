Uzavírky skončí v termínu, v Hluku štve lidi dlouhá oprava chodníků

FOTOGALERIE / Čtyři uzavírky momentálně komplikují cestu řidičům na krajských silnicích na Slovácku. Dobrou zprávou je, že všechny skončí podle plánu do konce listopadu. O týden později pak bude zprůjezdněna i silnice v Hluku směrem na Boršice u Blatnice.

Obyvatelé ulice Boršická se ale stavebních prací hned tak nezbaví, oprava chodníků, která měla být hotová ve stejném termínu, se totiž protáhne do konce ledna příštího roku.

„Vloni tady dělali kanalizaci, teď je to rozkopané zase. Nechápu, že se nedokáží domluvit a udělat to naráz. Už to trvá strašně dlouho, ale to se není čemu divit, vždyť dlaždiče tady skoro nevidíte, a když jo, tak to jdou tak akorát na oběd. Přeskakují z jednoho konce ulice na druhý a nic neudělají pořádně. Sousedovi tady odkopali půl metru hlíny, takže se ani nemá pořádně jak dostat do baráku,“ zlobil se jeden z obyvatel ulice, který si ale nepřál zveřejnit své jméno. Dodal, že a takovým tempem nemají stavbaři šanci práce stihnout.

Aniž by to tušil, měl stoprocentní pravdu. Starosta Hluku totiž Slováckému deníku potvrdil, že v uplynulých dnech byl termín dokončení chodníků prodloužen.

„Doprojektovávalo se usazení datových kabelů a veřejné osvětlení, navíc přišly určité technické problémy, takže došlo ke zdržení. Proto bylo ukončení prací posunuto na 31. leden příštího roku,“ vysvětlil Martin Křižan.

Přislíbil alespoň, že se obyvatelům dotčené lokality pokusí zajistit co nejlepší přístup k jejich domům.

„Nedá se nic dělat, když chcete mít něco pěkné, tak musíte něco přetrpět. Je ale pravda, že kdyby se to udělalo naráz, tak by to bylo lepší,“ nechal se slyšet František Směšný, který v ulici Boršická rovněž bydlí.

Co se týče provozu na silnici, úplná uzavírka v Hluku skončí podle plánu 6. prosince.

„Vozovka je dokončená, momentálně ještě probíhají práce na mostě,“ upřesnil Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Už o týden dříve budou bez omezení otevřeny opravované úseky mezi Dolním Němčí a Slavkovem, ve Zlechově a v Uherském Brodě na náměstí Svobody.

„Přes zimní období už bude provoz v obou směrech. Z uvedených akcí přechází do roku 2018 průtah Zlechovem, kde se stavební práce znovu naplno rozběhnou 1. dubna,“ informoval šéf ŘSZK.

Ve stejný termín podle něj začne i oprava průtahu Traplicemi, rekonstrukce silnice tam naváže na obecní investici do kanalizace.

Na jaké další uzavírky se mohou řidiči na krajských silnicích v příštím roce „těšit“, to ještě není jisté, jelikož momentálně jsou teprve schvalovány investiční záměry k jednotlivým stavbám.

„Časové harmonogramy staveb a dopravní omezení budou známy až po výběru zhotovitelů staveb v únoru až dubnu 2018,“ dodal Bronislav Malý.