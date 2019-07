V průběhu 10 dnů nabídlo Slovácké léto téměř dvacítku sportů pro rekreační sportovce i profesionály. Opět se konaly Žhavé běhy na 5, 10 a 21 kilometrů, in-line vyjížďka, závody strongmanů nebo turnaj v pétanque. Nechyběl plážový fotbal, plážová házená a samozřejmě plážový volejbal včetně prestižního Super Cupu.

„Pokaždé se do Uherského Hradiště moc těším, protože je tady unikátní atmosféra a koncept Slováckého léta se mi moc líbí. I ve světě se pomalu ukazuje, že spojení kultury, sportu a zábavy je ta správná cesta. Protože když se udělá někde jen turnaj, přijde pár lidí. Ale když se to všechno spojí, má to úplně jiný efekt a stane se z toho obrovská akce výjimečná pro všechny strany,“ pochvaloval si Robert Kufa, pravidelný účastník Super Cupu v Uherském Hradišti. Spolu s parťákem Leem Willimasem nenašli přemožitele a v neděli 7. července si ze Slováckého léta odvezli vavříny vítězství.

S velkým zájmem se setkala premiéra dračích lodí na řece Moravě nebo unikátní skluzavka Slide Czech. „Nejmenší se mohli zapojit do běžeckých závodů a se slušným ohlasem se setkaly i cyklo závody. V průběhu celého festivalu se mohly děti vyřádit v Decathlon zóně a vyzkoušet si například stolní tenis, střílení na branku nebo lukostřelbu,“ uvedl hlavní organizátor Slováckého léta Marek Pochylý s tím, že se do všech disciplín Slováckého léta 2019 zapojilo okolo 1 300 sportovců.

Největšími taháky festivalu se opět staly večerní koncerty na Masarykově náměstí. To zcela zaplnili Žlutý pes, Iné Kafe, Mňága a Žďorp, Fleret nebo Mirai. Posledně jmenované kapele sice při koncertu pršelo, ale ani hudebníci, ani návštěvníci se deště nezalekli a vytvořili na náměstí jedinečnou atmosféru. Během šesti benefičních večerů mohli návštěvníci koncertů přispívat dobrovolným benefičním vstupným, ke kterému vždy přispěl i partner večera.

„Od návštěvníků jsme získali 105 511 korun, partneři přidali 112 083 korun. Celkově jsme na podporu konkrétních organizací nebo rodin vybrali a odeslali 217 594 koruny. Tím se nám za 11 let trvání Benefice Slováckého léta podařilo překonat hranici 1 milionu korun, které jsme získali na podporu těch, kteří to potřebují,“ prozradil Marek Pochylý. 13. ročník Slováckého léta se podle jeho slov uskuteční v termínu 3. – 12. července 2020.