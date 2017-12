Už patnáct let staví Slavkovjan sochy ze sněhu. Ty hlídají tamní křižovatku

Řidiči projíždějící Slavkovem nemohli s příchodem prvního sněhu přehlédnout novou dominantu tamní křižovatky. Ze sněhu tam totiž vyrostl čert i s měchem.

Sněhový čert měl skoro dva a půl metru.Foto: Deník / Malušová Blanka

Téměř dvouapůlmetrová socha se v místech objevuje pravidelně už patnáct let. „Za zimu jich postavíme několik. Teď jsme měli zrovna mikulášský večírek, a tak jsme se synem rozhodli vytvořit čerta,“ prozrazuje tvůrce Robert Krhovský s tím, že doufal, že vydrží až do Mikuláše, což se nakonec povedlo.

Svým umem je v obci pověstný. Starosta jeho iniciativu kvituje. „Roberte a Zbyňku, opět parádní kousek – myslím, že jste potěšili nejen Slavkovjany, ale i všechny projíždějící,“ nechal se slyšet starosta Slavkova Libor Švardala.

Pekelník vznikal hodinu. „Přišli jsme sem ve čtvrt na devět a ve čtvrt na deset už bylo hotovo,“ usmívá se třiačtyřicetiletý Slavkovjan. Za sebou má už sochy v podobě dinosaurů, vodníka na sumci, gorily nebo velikonočního zajíčka.

Začínal ale s Krakonošem, který ve Slavkově stál několikrát. A původ sochání ze sněhu je s Krakonošem úzce spjatý.

„Je to vzpomínka na dědečka. ten mi, když jsem měl deset nebo ještě méně let, postavil na dvoře Krakonoše,“ vzpomíná sochař. On sám pak zkoušel dělat nejprve Krakonoše a pak přešel ke zvířatům a jiným dílům.

„Postavil jsem jich tak dvacet třicet, třeba i u známých na zahradách, když jsme odněkud přišli,“ vybavuje si v duchu Slavkovjan. Jeho spoluobčané se mohou těšit, co dalšího vysochá, když napadne další sníh.