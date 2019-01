Jalubí – Perník a perníkářské výrobky patřily odedávna k významným evropským reáliím. A patří k nim dodnes. Tuto pochoutku už dvaadvacet let peče i mistrně zdobí čtyřiačtyřicetiletá perníkářka Irena Burdová z Jalubí, členka spolku Moravské dědictví, který vznikl před devíti lety na podporu potravinářství, turistiky a výrobků regionálního původu.

Čtyřiačtyřicetiletá perníkářka Irena Burdová z Jalubí. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Její zlatavé medové perníky, vyhlášené nejen na Slovácku, ale také v Česku, nechybějí na jarmarcích či jiných akcích. Vyznačují se neposkvrněnou tradicí a péčí o čistotu projevu. S rozkoší vdechuji v její cukrářské dílně, nacházející se ve dvorním traktu rodinného domu, příjemně ostrou vůni koření, promísenou se sladkostí českého včelího medu. Prohlížím si jednotlivé kousky perníku, zdobeného cukrovou polevou, nepřestávám nad nimi žasnout a snažím se od perníkářky uloupnout kousek perníkové moudrosti. A není toho málo, co se o perníku dozvídám. Až na recept, jakési osobní stříbro paní Ireny, která si jej pečlivě střeží.

„Nemohu mluvit ani o kouzlu rodinné tradice výroby perníků. Ten první jsem si upekla jako patnáctiletá holka školou povinná. O sedm let později, když se mi narodila dcera, tak jsem si jen tak pro radost upekla a nazdobila perníkovou chaloupku, která se líbila i mému manželovi," spíše konstatuje, než se chlubí Irena Burdová. Prozradí, že za dvaadvacet let perníkářského řemesla, které vyžaduje obrovský cit, lásku, pečlivost a při zdobení perníků i dobrý zrak, udělala svými medovými výrobky radost tisícům lidí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Třeba v Číně, USA nebo na Havajských ostrovech.

Ruční práce je vždycky dřina

„Kvalitní perník musí zůstat v dobré kvalitě několik měsíců. Může se napéct dopředu a nechat se hezky odležet. Stejné je to s i s těstem, jehož příprava je fyzicky velmi náročná. K tvorbě srdíček, figurek a podobně je potřeba, aby těsto bylo připraveno nejméně den dopředu, ale třeba i měsíc," zdůrazňuje perníkářka. Proto už od začátku ledna chystá těsta na srdíčka, která bude péct k svátku Valentýna, nebo na perníkové kraslice, beránky, kuřátka a zajíčky k Velikonocům.

„Ruční řemeslná práce při výrobě a zdobení perníků je podhodnocena. Kdybych měla započítat všechnu tu pracnost mých výrobků, kterou do nich vkládám, byla by jejich cena daleko vyšší. Ale pak by je lidé asi nekupovali," otevřeně přiznává paní Irena, jenž do tvorby půvabných dílek z perníku vkládá nejen lásku, ale také fyzickou i tvořivou sílu.

Z její dílny si odnáším perník zdobený blahopřáním do roku 2014. Nevím, jestli se do něj zakousnu. Nejspíš mně zůstane pěknou vzpomínkou na perníkářku, která dává do toho skromného projevu lidového umění svůj výtvarný cit a své srdce.