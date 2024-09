Na dvě tisícovky lidí dorazily v sobotu 21. září do nejstarší sklárny na Moravě, Květná 1794. Slavila totiž výročí 230 let od svého založení a při té příležitosti uspořádala den otevřených dveří.

Pavel Bohun dnes 06:00

Na dvě tisícovky lidí dorazily v sobotu 21. září do Strání, do nejstarší sklárny na Moravě - Květná 1794. Slavila totiž výročí 230 let od svého založení a při té příležitosti uspořádala den otevřených dveří.