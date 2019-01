Uherský Brod - Úvěr ve výši 250 milionů korun si chce vzít brodská radnice. Na půjčku radní vypsali výběrové řízení. Peníze potřebují na realizaci projektů, na něž žádají o dotace z evropských fondů. Uvedl to brodský starosta Ladislav Kryštof.

Nový polyfunkční dům v Uh. Brodě | Foto: DENÍK/Michal Červinka

„Chceme zateplit základní školy, rekonstruovat park nebo přestavit stavební učiliště pro potřeby základní umělecké školy. Jen přestavba přijde na 80 milionů. Rekonstrukce čistírny odpadních vod bude stát 220 milionů,“ vypočítal Kryštof s tím, že roční rozpočet města se pohybuje kolem 450 milionů korun.

Úvěr by město splácelo do roku 2025. Podle starosty je to jediná cesta, jak budovat projekty, na které je možné získat peníze až v průběhu realizace. Výše dotace z Evropské unie pak může činit až 85 procent z celkových nákladů. Uherskobrodští představitelé se pro realizaci připravených projektů zamýšlí rozhodnout podle toho, jak uspějí při žádostech o dotace.

Sami obyvatelé Brodu by rádi viděli investice i jinde. „Velmi bych přivítal, kdyby město investovalo do venkovního koupaliště. Pokud by jej museli zavřít, nezbylo by nám, než se chodit v létě koupat do Olšavy,“ uvedl Vlastimil Mahdal z Uherského Brodu.

Při realizaci projektů z evropských peněz se bez půjček neobejdou ani v dalších městech. „Bez úvěrů to ani nejde, avšak my vyřizujeme půjčky vždy na jednotlivé projekty,“ přiznala mluvčí uherskohradišťské radnice Petra Vaďurová Zemčíková.