Během 6 dnů se na festivalu 46. Letní filmová škola Uherské Hradistě vystřídalo 5000 návštěvníků. Akreditaci „Off program”, která zpřístupnila odborný a doprovodný program festivalu a letní kina (nejen) místním, využilo z celkového počtu akreditovaných 1700 návštěvníků.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Všechna festivalová místa vč. venkovních prostorů měla maximální kapacitu do 500 osob. Asociace českých filmových klubů, hlavní pořadatel Letní filmové školy, udělila Vladimíru Körnerovi, Andrzeji Wajdovi (in memoriam) a Krystyně Zachwatowicz-Wajdové, Hanně Schygullové a Radku Pernicovi Výroční ceny AČFK. Návštěvníci 46. LFŠ vybrali v rámci sekce LFŠ uvádí film Malířka a zloděj (2020), ten AČFK vyšle na začátku roku 2021 do kin. Organizátoři to uvedli v tiskové zprávě.