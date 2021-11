Toto ocenění dnes v prostorách krajského úřadu společně s odměnou 50 tisíc korun převzala od radní Zlínského kraje pro kulturu Zuzany Fišerové majitelka vítězné stavby Petra Kňourková. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Uznání Lidová stavba roku Zlínský kraj uděluje již od roku 2008. Cílem projektu je podpořit vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství, které mohou sloužit jako příklad vlastníkům obdobných staveb.

Oceněná stavba v Karolince - Raťkově je kulturní památkou. Jde o mimořádně hodnotný soubor lidové architektury z 1. poloviny 19. století. Její postupná obnova byla realizována už od roku 2015. V průběhu let byl obnoven nejen obytný dům, ale i výminek s komorou a ovčínem. Usedlost tak díky tomu může nyní sloužit k trvalému i příležitostnému bydlení.

Kromě vítězné stavby byly letos na ocenění nominovány další čtyři objekty – venkovský dům č. p. 4 v Návojné, Hasoňova chalupa č. p. 102 v Šumicích, třípatrový vodní válcový mlýn č. p. 81 v Šumicích a vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora.

Všechny nominované stavby si letos v červnu prohlédla odborná sedmičlenná komise.

„Rozhodování o celkovém vítězi bylo velmi těžké a musím říct, že pro mě osobně jsou letošním vítězem všechny přihlášené stavby a jejich majitelé. Smyslem obnovy památek lidového stavitelství totiž není jen dostat je do dobré stavební kondice, ale zejména vrátit do nich život. A to se ve všech případech podařilo,“ uzavřela radní Zuzana Fišerová, předsedkyně komise.

Přehled staveb oceněných titulem Lidová stavba roku Zlínského kraje:

2008 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora

2009 – usedlost č. p. 6 v obci Komňa

2010 – usedlost č. p. 18, zvaná ŠENK, z poloviny 18. století, Karolinka

2011 – vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora

2012 – usedlost č. p. 60 v Jasenné, nazývaná též Mikuláštíkovo fojtství

2013 – ocenění nebylo uděleno, neboť přihlášené stavby nesplňovaly zadaná kritéria

2014 – usedlost č. p. 37 ve Zlámanci

2015 – dům č. p. 256 na ul. Říčanská ve Vizovicích

2016 – usedlost č. p. 115 ve Vlachovicích

2017 – usedlost č. p. 210 v Šumicích, zvaná Trchalíkova

2018 – dům č. p. 77 včetně stodoly v Bystřici pod Lopeníkem

2019 – venkovský dům č. p. 74 a sušírna ovoce v Rokytnici u Vsetína

2020 – ocenění nebylo vyhlášeno z důvodu pandemie Covid-19 2021 – Rodový shluk Orságů – Chalupy Pod šenkem č. p. 285 v Karolince - Raťkově