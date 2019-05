„Letos za to může pouze částečně chladné počasí. Naštěstí jsme ale pouze párkrát naměřili teploty kolem jednoho stupně pod nulou, což postihlo část stromů. Mnohem více ale pozorujeme jejich vyčerpání z loňska. Letos na jaře mnohem méně kvetly,“ sdělil za Ekofarmu Sádky z Kunovic Jan Ksiazkiewicz.

Právě tam už nyní počítají několik promrzlých meruněk, a kalkulují s poloviční úrodou jablek.

Přes chladné a studené počasí tak stromy v jejich letošní úrodě zřejmě ovlivní minulý rok, kdy pěstitelé zaznamenali vysokou nadprodkuci.

„Čekáme ztrátu v důsledku vysílení stromů po loňské nadúrodě. Bylo to hodně poznat na květech, stromy jich letos nasadily mnohem méně,“ poznamenal Martin Žufánek producent slivovice a také majitel rozsáhlých sadů se stromy s modrým ovocem v Boršicích u Blatnice.

Se svými odhady je naopak zdrženlivější Radím Machů z Hostětína.

„Tak jako ostatním sadařům, i nám zkomplikoval život mrazík na konci prvního květnového týdne. Jaký to bude mít vliv na úrodu však je předčasné odhadovat. Rozhodne se v příštích týdnech,“ odmítl spekulovat Radim Machů.

Mrazíkům z počátku května vinohrady zřejmě odolaly.

„Některé jejich části jsou ale, jak se říká, chycené mrazem, který například tady v Mařaticích procházel vinicemi v pásech od severovýchodu. Nejvíc na to doplatily mladé sazenice. Ty mráz spálil tak z jedné třetiny. Starší vinohrady v naší lokalitě by mohly místy vykazovat ztráty maximálně do deseti procent,“ odhaduje vinař a vinohradník z Mařatic Bohuslav Jež.

Podobně na tom jsou vinohrady ve Zlechově.

„K nějakému poškození mrazem u nás došlo 30. dubna na odrůdě, která nebyla zcela vyrašena. Škody ale podle mých aktuálních odhadů, budou relativně nízké. Uvidíme později. Tak trochu s tím mrazivým nebezpečím totiž vždycky dopředu počítáme, proto při řezu necháváme na keři víc oček. Ty přemrzlé posléze vylupujeme,“ prozradil zlechovský vinař Břetislav Jakubík.